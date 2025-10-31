٣١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٦

ڕاگەیێندراوی شاندی ئیمرالی دوای كۆبوونه‌وه‌یان له‌گه‌ڵ ئه‌ردۆغان

شاندی ئیمرالی دەڵێت له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌یاندا له‌گه‌ڵ سه‌رۆک كۆماری توركیا، گه‌یشتنه‌ بیرۆكه‌یه‌كی هاوبه‌ش بۆ پرۆسه‌ی ئاشتی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شاندی ئیمرالی (ده‌م پارتی) له‌گه‌ڵ ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئه‌ردۆغان سه‌رۆک كۆماری توركیا كۆبوونه‌وه‌ و له‌باره‌ی پرۆسه‌ی ئاشتیه‌وه‌ گفتوگۆیان كرد.

به‌وته‌ی شاندی ئیمرالی له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا له‌گه‌ڵ ئه‌ردۆغان هه‌ڵسه‌نگدانی فراوان له‌سه‌ر پڕۆسه‌كه‌ كراوه‌ و بۆ پێشخستنیشی له‌باره‌ی هه‌نگاوه‌ پێویسته‌كان لێكتێگه‌یشتن هه‌بووه‌.

شاندی ئیمرالی باسی له‌وه‌ش كردوه‌، له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا، هه‌ڵسه‌نگاندنی به‌رفراوانمان له‌سه‌ر قۆناغی ئێستای پڕۆسه‌ی ئاشتی و كۆمه‌ڵگای دیموكراتیک و هه‌نگاوه‌ پێویسته‌كانی داهاتوو كرد.
 

شاندی ئیمڕاڵی له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێكدا بڵاویكردۆته‌وه‌، "ئێمه‌ له‌سه‌ر هه‌نگاوه‌ پێویسته‌كان كه‌ ده‌بێت بۆ پێشخستنی پڕۆسه‌كه‌ بگیرێنه‌به‌ر لێكتێگه‌یشتمان هه‌بووه‌ و گه‌یشتینه‌ بیرۆكه‌یه‌كی هاوبه‌ش".

له‌ كاتی به‌ڕێكه‌وتنیان بۆ كۆشكی سه‌رۆككۆمار، شاندی ئیمراڵی وه‌ڵامی پرسیاری ڕۆژنامه‌نووسانیان دایه‌وه‌ و په‌روین بوڵدان ڕایگه‌یاند، به‌قۆناغێكی مێژویدا تێده‌په‌ڕین و ئه‌م كۆبوونه‌وه‌یه‌ گرنگه‌.

