خورشید هەرکی: پەیوەندیم بە هیچ حزبێکەوە نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، خورشید هەرکی کەسایەتی عەشیرەتی هەرکی لە فەیسبووکی تایبەتی خۆی نووسیویەتی: بێ لایەنم و پەیوەندیم بە هیچ حیزبێکەوە نییە، تەنها هەرکیم.
ئەم قسەیەی خورشید هەرکی لەکاتێکدایە، پێشتر سەربە پارتی دیموکراتی کوردستان بوو، بەڵام دوای ناکۆکییەکانی لەگەڵ پارتی، وازهێنانی خۆی لەو حزبە ڕاگەیاند.
سەرۆکی عەشیرەتی هەرکی دەڵێت: لەئێستادا کەسێکی سەربەخۆم و پەیوەندیم بەهیچ حزبێکەوە نییە.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، خورشید هەرکی کەسایەتی عەشیرەتی هەرکی لە فەیسبووکی تایبەتی خۆی نووسیویەتی: بێ لایەنم و پەیوەندیم بە هیچ حیزبێکەوە نییە، تەنها هەرکیم.
News Code 226310
Your Comment