خورشید هەرکی: پەیوەندیم بە هیچ حزبێکەوە نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، خورشید هەرکی کەسایەتی عەشیرەتی هەرکی لە فەیسبووکی تایبەتی خۆی نووسیویەتی: بێ لایەنم و پەیوەندیم بە هیچ حیزبێکەوە نییە، تەنها هەرکیم.

ئەم قسەیەی خورشید هەرکی لەکاتێکدایە، پێشتر سەربە پارتی دیموکراتی کوردستان بوو، بەڵام دوای ناکۆکییەکانی لەگەڵ پارتی، وازهێنانی خۆی لەو حزبە ڕاگەیاند.