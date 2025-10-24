٢٤ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٠:٠٨

وازهێنانی لە پارتی ڕاگەیاند؛

خورشید هەرکی: پەیوەندیم بە هیچ حزبێکەوە نییە

سەرۆکی عەشیرەتی هەرکی دەڵێت: لەئێستادا کەسێکی سەربەخۆم و پەیوەندیم بەهیچ حزبێکەوە نییە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، خورشید هەرکی کەسایەتی عەشیرەتی هەرکی لە فەیسبووکی تایبەتی خۆی نووسیویەتی: بێ لایەنم و پەیوەندیم بە هیچ حیزبێکەوە نییە، تەنها هەرکیم.
ئەم قسەیەی خورشید هەرکی لەکاتێکدایە، پێشتر سەربە پارتی دیموکراتی کوردستان بوو، بەڵام دوای ناکۆکییەکانی لەگەڵ پارتی، وازهێنانی خۆی لەو حزبە ڕاگەیاند.

