نوێنەرانی پارتی و یەکێتی لە بەغدا کاریان بۆ پڕکردنی گیرفانی خۆیان کردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەلاحەدین بەهائەدین، لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەندام و لایەنگرانی حزبەکەی لە قەزای چەمچەمال ڕایگەیاند، یەکێتی و پارتی بەو هەمو پۆستە باڵایانەوە کە لە بەغداد هەیانبووە، نەیانتوانیوە کێشە و گرفتە سەرەکیەکانی میللەتەکەمان چارەسەر بکەن و خزمەتی پێویست بە هاوڵاتیانی هەرێم بکەن.

ئاماژەی بەوەش کرد، هەر کەسێکیان ناردوەتە بەغداد وەک میوان بووە و کاری بۆ پڕکردنی گیرفانی و بەرژەوەندی حزبی کردووە، بەڵام یەکگرتوو خەڵکانی دڵسۆز و دەستپاک و ڕاستگۆو بوێری ناردوەتە بەغدا و لەگەڵ کەمی ژمارە خزمەتێکی زۆریان بە خەڵک و خاکی کوردستان کردوە.

ئەمینداری گشتی یەکگرتوو جەختیشی کردەوە، وەک چۆن لە ڕابردوودا و لە قۆناغە هەستیار و چارەنووسسازەکاندا داکۆکیکاری مافی سەرەکی خەڵک و خاک بوون، لە داهاتووشدا بەزیادەوە بەردەوام دەبن، بۆ ئەم مەبەستەش شەرم ناکەین و لەسەر هەموو ئاستەکان داوای پشتگیری لە هاوڵاتیان دەکەین.

ئەوەشی خستەڕوو، جارێکی دیکەش جەخت دەکەینەوە کە ئاڕاستەکان بەرەو ئەوە دەڕۆن ئەگەر دەستکاری شەخسەکانیش نەکرێت بەدڵنیاییەوە دەستکاری حکومڕانی لە ناوچەکە دەکرێت و بە ئەگەری زۆرەوە عێراقیش بەدەر نابێت لێی، سەرەڕایی هەوڵەکانی تری دوا هەوڵی بەرپرسانی عێراق بۆ خۆبەدوور گرتن لەکردەی سەربازی پرۆسەی هەڵبژاردنە کە زلهێزانی جیهان و ناوچەکەش چاوەڕوانی ئەنجامەکەی دەکەن.