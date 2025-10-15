عەبدوڵڵا ئۆجەلان بۆ سەرخستنی پڕۆسەی ئاشتی داوای هاوکاری لە نێچیرڤان بارزانی کردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ماڵپەڕی مۆنیتەری ئەمریکی لە ڕاپۆرتێکدا دەڵێت: عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ داوای هاوکاری لە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کردووە لەو گفتوگۆیانەی لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە شەڕی ۴۰ ساڵەی نێوان سوپای تورکیا و گەریلاکان بەڕێوەدەچێت.

مۆنیتەر باس لەوە دەکات، هەفتەی ڕابردوو نامەیەکی عەبدوڵڵا ئۆجەلان گەیێندراوەتە دەستی نێچیرڤان بارزانی و تێیدا باس لەوە کراوە، ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانەی ئێستا بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕەکە بەڕێوەدەچن "کاریگەری لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان دەبێت. ئامانجی من لەم پرۆسەیەدا بریتییە لە بەدەستهێنانی چارەسەرێکی هەمیشەیی بە پشتبەستن بە بنەما دیموکراسییەکان".

لە نامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلاندا بۆ نێچیرڤان بارزانی هاتووە: "زۆر گرنگە کە تۆش سەرکردایەتیی ئەم پرۆسەیە لەئەستۆ بگری".

ناردنی نامەکە بۆ نێچیرڤان بارزانی لە کاتێکدایە، پێنجشەممەی ڕابردوو ۹-۱۰-۲۰۲۵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی ئەنقەرەی کرد و لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا و هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە کۆبووەوە.

بەرپرسێکی باڵای هەرێمی کوردستان لەبارەی نێوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی رەجەب تەیب ئەردۆغان و نێچیرڤان بارزانی بە مۆنیتەری راگەیاندووە: "لەو کۆبوونەوەیەدا کە کاژمێرێکی خایاند، نێچیرڤان بارزانی داوای لە سەرۆککۆماری تورکیای کرد کاریگەری خۆی بەکاربێنێت بە مەبەستی خێراکردن لە هەبوونی چوارچێوەیەکی یاسایی" کە رێگە بە گەریلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان بدات لە چیاکانی هەرێمی کوردستانەوە بگەڕێنەوە تورکیا.

ماڵپەڕی مۆنیتەر باس لەوە دەکات، نێچیرڤان بارزانی زیاتر لە دەیەیەکە پەیوەندییەکی یەکجار بەهێزی لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەیە و وەک کەسایەتییەکی کاریگەر لە پرسەکانی پەیوەندیدار بە کورد رۆڵ دەگێڕێ و تەنانەت هەڵگرتنی گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانیش لە لایەن تورکیاوە لەسەر داواکاری نێچیرڤان بارزانی بوو.

هەر لە راپۆرتەکەدا هاتووە، لە پێشهاتێکی دیکەدا رۆژی دووشەممە ۱۳-۱۰-۲۰۲۵ نێچیرڤان بارزانی لە هەولێر لەگەڵ بیرۆل ئەکیجی، پارێزگاری شرنەخ کۆ بووەوە.

بەشێکی کۆبوونەوەکە لەبارەی پرۆسەی چارەسەری بووە. سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەڵێت: "کاریگەری پرۆسەی چارەسەری لەسەر بەرەو پێشچوونی ناوچەکە، فڕۆکەخانەی شرنەخ کە بەهۆی نزیکییەوە لە سنوور، خزمەت بە گەشتیارانی هەرێمی کوردستانیش دەکات، لایەنێکی دیکەی دیدارەکە بووگ.