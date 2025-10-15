كوشتنی كاندیدەكەی هاوپەیمانی سیادە كردەوەیەكی تیرۆرستییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەحموود مەشهەدانی، سەرۆكی پەرلەمانی عێراق لە بەیاننامەیەكدا ڕایگەیاندووە: سەفا مەشهەدانی، کوڕی دڵسۆزی دەسەڵاتی دادوەری و کاندیدی ناو هاوپەیمانییەکەمان، هاوپەیمانی سیادە، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ لە ئەنجامی كردنە ئامانجی لەڕێی بۆمبێكی چێنراو لەگەڵ دوو هاوەڵی تری شەهید بوو.

مەشهەدانی كردەوەكە بە تیرۆریستی ناودەبات و داوا لە حکوومەت و دەزگا ئەمنییە پەیوەندیدارەکان دەکات رێوشوێنی لێکۆڵینەوەی پێویست بگرنەبەرو لیژنەیەک پێکبهێنن بۆ بەدواداچوون بۆ ئەو تاوانە قێزەونەو دەستنیشانکردنی تاوانباران و دادگایی کردنیان بۆ ئەوەی سزای خۆیان وەربگرن.

سەرۆكی پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بەوەش كردووە: ئەنجومەنی نوێنەران لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێکدەهێنێت بۆ لێکۆڵینەوە لە هەلومەرجی ئەو ڕووداوە تیرۆریستییە، کە کەسایەتییەکی نیشتمانی و کۆمەڵایەتی کردە ئامانج و هەموو ئەو کەسانەی تێوەگلاون ڕووبەڕووی یاسا دەکرێنەوە.