کوردپرێس: به‌گوێره‌ی ڕاگه‌یه‌ندراوێكی سه‌رۆكی یه‌كێتی، بافڵ تاڵەبانی لە بەغداد لەگەڵ نووری مالیکی، سەرۆکی ھاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا کۆ بووەوە و گۆڕانکاری و پێشهاتە سیاسییەکان لەسەر ئاستی عیراق و ناوچەکە گفتوگۆیان لەبارەوەکرا.

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كراوه‌، لە کۆبوونەوەکەدا پێویستی ڕەخساندنی زەمینەی لەبار بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد جەختی لەسەر کرایەوە و داواکرا هەموو لایەک بە بەرپرسیارێتی نیشتمانییەوە بانگەشەیەکی شارستانییانە بەڕێوەببەن و پرۆژە و هەوڵەکانیان لە چوارچێوەی خزمەتکردنی ئامانجە باڵاکاندابێت.

له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوه‌كه‌دا هاتووه‌، پرسی رێککەوتنی نەوتی هەرێمی کوردستان و عێراق تاوتوێکرا و جەخت لە پابەندبوونی هەردوولا بە ڕێککەوتنەکەوە کرایەوە، بەشێوەیەک مافی خەڵک و دابین کردنی مووچە پارێزراوبێت و خەڵک لە ململانێ سیاسییەکان دوور بخرێنەوە.