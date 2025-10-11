بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتی باکور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، بە بۆنەی ۱۰هەمین ساڵیادی دامەزراندی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێكدا باسی له‌وه‌كردوه‌: "بەڕێز و شکۆوە یادی شەهیدان دەکەینەوە کە لە پێناو وڵاتدا گیانی خۆیان بەختکرد، بە فیداکاری شەهیدان هەرێمەکە لە تیرۆر پاککرایەوە، ئاسایش و سەقامگیری مسۆگەر بوو، پیرۆزبایی ئەم ڕۆژەی لە بنەماڵەی شەهیدان، شەڕڤانان و فەرماندەکانی هەسەدە و لە تەواوی گەلی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا دەکەین".

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردووه‌: هه‌سه‌ده‌ لە قۆناغێکدا دامەزرا کە هێرشی تیرۆریستە جیهانیییەکان بە نوێنەرایەتی ڕێکخراوی داعش لە پەرەسەندابو، هەڕەشەی لە هەمو مرۆڤایەتی دەکرد، کە هەر لەو قۆناغەدا سەختییەکی زۆر لە سووریا و هەرێمەکەدا دەگوزەرا، لەو بارودۆخەدا هەسەدە لە کچ و کوڕانی هەرێمەکە بە هەمو پێکهاتەکانیەوە دامەزرا، تا ئەوەی ببێتە مۆدێلی یەکڕیزی گەلان و یەکگرتوویی لە دژی توندڕەوی و تیرۆر.

له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوه‌كه‌دا هاتووه‌: "لە کاتێکدا کە چەندین دەوڵەت و هێزی جۆربەجۆر نەیانتوانی ڕێکخراوی داعش تێکبشکێنن، هەسەدە ڕۆڵێکی ستراتیژی لە تێکبردنی جوگرافیای داعشدا گێڕا. ئەم هێزە نەک بە تەنها بۆ باکور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، بەڵکوو بۆ تەواوی مرۆڤایەتی، فیداکاری مەزنی نواند بۆ پاراستنی بەهاکانی مرۆڤایەتی، شکۆ و ئازادی".

ئه‌وه‌ش خراوه‌ته‌ڕوو: "ئەمڕۆ بە تێپەڕبوونی ۱۰ ساڵ بەسەر دامەزراندنیدا، ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتی ڕایدەگەیەنێت؛ کاتی ئەوە هاتووە هەسەدە وەک هێزێکی نەتەوەیی کە پارێزەرەی یەکڕیزییە و گوزارشت لە هیواکانی دیموکراسی و دادپەروەری دەکات، جێگەی ڕەوا و شایستەی خۆی لە سوپای نوێی سووریادا بگرێت".