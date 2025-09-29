دیواری کۆنکرێتی ڕووبەری سنووری عێراق – تورکیا – سووریا دەگرێتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ دووشەممە، ۲۹ـی ئەیلوولی ۲۰۲۵، عەمید حەیدەر کەرخی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی فەرماندەیی پاسەوانی سنووری عێراق بە ڕووداوی راگەیاند: "دانانی دیوارە کۆنکرێتییەکان لە سنوورەکانی کوردستانی سووریا و سووریا لەلایەن فەرماندەیی پاسەوانی سنوورەوە سەرپەرشتی دەکرێ".
بەڕێوەبەری راگەیاندنی فەرماندەیی پاسەوانی سنووری عێراق زیادی کرد: "پلانەکە بەو جۆرەیە کە لە سنووری رەبیعەوە بۆ پێشابوور و سەرجەم سێگۆشەی سنووری نێوان عێراق – تورکیا – سووریا بە دیواری کۆنکرێتی تووند و تۆڵ بکرێ".
عەمید حەیدەر کەرخی ئاماژە بەوەش دەکات: "بۆ دانانی دیوار و پرۆسەکانی چاودێری کردنی سنوورەکانی تورکیا و بەشێکی سنوورەکانمان لەگەڵ سووریا، هاوئاهەنگی تەواومان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە".
ئەمە لە کاتێکدایە، میدیای نزیک لە بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر دوێنێ یەکشەممە بڵاویکردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان خەریکی دانانی دیوارێکە بە بەرزیی ۳ مەتر و پانی ۷۵ سانتیمەتر لە سنووری هەرێمی کوردستان و کوردستانی سووریا.
عێراق لەگەڵ تورکیا ۳۳۵ کیلۆمەتر، لەگەڵ سووریا ۶۱۸ کیلۆمەتر و لەگەڵ ئێران بە ڕووبەری هەزار و ۴۲۰ کیلۆمەتر سنووری هەیە.
Your Comment