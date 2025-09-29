٢٩ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٠

کاروانێکی نوێی هاوپەیمانان گەیشتە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا

کاروانێکی نوێی هاوپەیمانان گەیشتە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا

ڕوانگەی سووری ئاشکرای دەکات لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هێزێکی سەربازی زۆری ڕەوانەی ناوچەکانی کوردستانی سووریا کردوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند " کاروانێکی سەربازیی ئەمریکا لە دەروازەی سنووری ئەلوەلیدەوە چوونەتە ناو بنکەی قەسر لە ناو حەسەکە".

بەپێی زانیارییەکان، کاروانە سەربازییەکە لە ٣٥ بارهەڵگر پێکهات بوو کە سەرجەمیان چەک و هاوکاری لۆجستی تێدا بووە.

ڕوانگەی سووری دەشڵێت: ''دوێنێ ٢٧ی مانگ، هێزەکانی هاوپەیمانی بڕێکی زۆری هاوکاری سەربازیان لە ڕێگەی فڕۆکەی سەربازیەوە پێگەیشتەوە لە رمێلان لە باشووری حەسەکە، هاوکارییەکان لە کەلوپەلی سەربازی قورس و چەک و کۆمەڵێک سەربازی ئەمریکی پێکهات بوون".

ئەم جموجۆڵانە لەچوارچێوەی ئەو هاوکاریە بەردەوامانەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ پاڵپشتی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) دڵنیابوون لە بەردەوامیی ئەرکەکەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پاشماوەکانی داعش و ئاسایشی ئەو ناوچانەی کە بنکەکانی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا جێگیرکراون.

News Code 226161

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha