٢٧ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٠:٥٦

پێشوازیی فەڕەنسا و بەریتانیا لە ڕێككەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا

پێشوازیی فەڕەنسا و بەریتانیا لە ڕێككەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا

هەریەک لە باڵیۆزخانەی بەریتانیا و فەڕەنسا پێشوازی لە ڕێککەوتنی بەغدا و هەولێر دەکەن و بە خاڵێکی گرنگ وەسفی دەکەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە بەغداد ڕایگەیاند: "پێشوازی لە ڕێككەوتنە مێژووییەكەی نێوان حكوومەتی هەرێمی كوردستان و حكوومەتی فیدراڵی عێراق دەكەین بۆ كردنەوەی بۆری عێراق- توركیا، ئەم رێككەوتنە هەنگاوێكی گرنگە بۆ پێشەوە، بۆ وەبەرهێنانی بەهێزترو گەشەكردنی زیاتر بۆ هەموو خەڵكی عێراق".

لەلای خۆشەیەوە،  پاتریک دۆرێل، باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس لەبارەی ڕێککەوتنی سێقۆڵی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و کۆمپانیاکانی بواری نەوت نووسیویەتی: پێشوازی لە ڕێککەوتنی ڕاگەیندراوی دوێنێی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکەم دەربارەی دەست پێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی بەرهەمهاتووی هەرێم.

News Code 226151

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha