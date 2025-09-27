پێشوازیی فەڕەنسا و بەریتانیا لە ڕێككەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە بەغداد ڕایگەیاند: "پێشوازی لە ڕێككەوتنە مێژووییەكەی نێوان حكوومەتی هەرێمی كوردستان و حكوومەتی فیدراڵی عێراق دەكەین بۆ كردنەوەی بۆری عێراق- توركیا، ئەم رێككەوتنە هەنگاوێكی گرنگە بۆ پێشەوە، بۆ وەبەرهێنانی بەهێزترو گەشەكردنی زیاتر بۆ هەموو خەڵكی عێراق".
لەلای خۆشەیەوە، پاتریک دۆرێل، باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس لەبارەی ڕێککەوتنی سێقۆڵی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و کۆمپانیاکانی بواری نەوت نووسیویەتی: پێشوازی لە ڕێککەوتنی ڕاگەیندراوی دوێنێی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکەم دەربارەی دەست پێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی بەرهەمهاتووی هەرێم.
