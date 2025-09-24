دەسەڵاتدارانی عێراق پابەندی دەستوور و ڕێککەوتنەکان نەبوون

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بارەگای بارزانی، ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، مەسعوود بارزانی پێشوازی لە جۆشوا هاریس هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق کرد کە کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر ئامادەی بوو و نوێنەرە ئەمریکیەکە جەختی لە پەیامی دۆستایەتیی نێوان وڵاتەکەی و هەرێمی کوردستان کردەوە.

هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق ڕاشیگەیاندووە: وڵاتەکەی خوازیاری کوردستانێکی بەهێزە و بەهێزیی کوردستانیش لە قازانجی سەقامگیریی عێراقە. هەروەها پاڵپشتی مافە دەستورییەکانی هەرێمە و پشتیوانی لە گفتوگۆکانی نێوان حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێم دەکات و ناکرێ بابەتی پێنەدانی مووچە بە مووچەخۆرانی هەرێم هەر بەردەوام بێت و پێویستە چارەسەر بکرێت.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوکە، لە بەشێکی تری قسەکانیدا هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق باسی لە ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان بە تایبەت لەبواری وزە و کارەبا کرد و وەک نموونەیەک بۆ بەشەکانی تری عێراقی لە قەڵەم دا. لەبارەی پڕۆسەی سیاسیی عێراقیش هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق باسی لەوەکردوە کە وڵاتەکەی خوازیاری ئەوەیە سەروەریی عێراق بپارێزرێ و ڕێگە لە دەستوەردان لە کاروباری عێراق بگیرێت.

لایخۆیەوە مەسعوود بارزانی، سوپاسی هەڵوێستی ئەمریکای کرد لە یارمەتیدانی گەلانی عێراق و هەروەها هەرێمی کوردستان. سەبارەت بە پڕۆسەی سیاسی عێراقیش ڕایگەیاند: "بەداخەوە دەسەڵاتدارانی عێراق پابەندی دەستور و ڕێککەوتنەکان نەبون و ئەوەش بوەتە سەرچاوەی گرفتەکان".

سەرۆکی پارتی وێڕای ئاماژەدان بە پڕۆسەی هەڵبژاردن لە عێراق جەختیشی لەوەکردەوە، "باشترین ڕێگە بۆ نوێنەرایەتیکردنی ڕاستەقینە گەڕانەوەیە بۆ یاسای یەک بازنەیی بۆ ئەوەی لە گونجانی ژمارەی کورسی لەگەڵ ڕێژەی دانیشتوان دادپەروەری هەبێت". هەروەها بارودۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان تەوەری تری ئەو دیدارە بوون.