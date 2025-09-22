گەرەنتی بەغدا ڕێگا بۆ هەناردە کردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژنامەی العربي الجدید، ئەمڕۆ دووشەممە بڵاویكردەوە، قەیرانی دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی تورکیاوە کە لە مانگی (ئازار/۳)ـی ۲۰۲۳ـەوە وەستاوە، یەکێکە لە دیارترین دۆسیەکانی ناکۆکی لە نێوان بەغدا و هەولێر، کە بە گشتی پەیوەندی بە ناکۆکییەکەوە هەیە لەسەر سەروەری دەوڵەتی عێراق و بەڕێوەبردنی دۆسییە نەوتییەکان لە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان، لەوانەش هەناردەکردن.

ئاماژەی بەوەشكرد، هەردوولا چەندین گەڕی گفتوگۆیان لەم چوارچێوەیەدا ئەنجامداوە کە بە ڕێککەوتنێک کۆتایی هاتوە کە هەرێمی کوردستان نەوت ڕادەستی کۆمپانیای نیشتمانی نەوتی عێراق (سۆمۆ) دەکات بۆ هەناردەکردن و فرۆشتنی بەبێ دەستتێوەردانی حکوومەتی هەرێم لە هەولێر.

بەگوێرەی ڕۆژنامەكە، هەرێمی کوردستان تێکڕای بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی نزیکەی ۲۳۳ هەزار بەرمیلە، نزیکەی ۲۳۰ هەزار بەرمیل ڕۆژانە ڕادەستی کۆمپانیای نیشتمانی بەبازاڕکردنی نەوت (سۆمۆ) دەکات، بە مەرجێک نزیکەی ۵۰ هەزار بەرمیل بۆ دابین کردنی پێداویستییە ناوخۆییەکانی وێستگە کارەباییەکان و بەرهەمە نەوتییەکان بهێڵێتەوە، ئەوەش بەگوێرەی ڕێككەوتنێكی نوێی نێوانیان.

لایخۆیەوە سەباح سوبحی، ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاندوە، ڕێوشوێنەکانی دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوت لە هەرێمی کوردستانەوە لە ڕێگەی بەندەری جیهانی تورکیاوە بەردەوامن و نزیکن، ڕێککەوتنێکی سیاسی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی هەیە کە ڕێگە خۆش دەکات بۆ دەستپێکردنەوەی پڕۆسەی هەناردەکردن لە زوترین کاتدا.

سەباح سوبحی بە ڕۆژنامەیی "العربی الجدید"ی ڕاگەیاندوە، دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان زۆر نزیکە، لە هەنگاوێکدا کە گرێی دو ساڵ و نیو لە نێوان بەغدا و هەولێر کۆتایی پێدەهێنێت، و ئەوەش گەورەترین ئاستەنگ بوو لەبەردەم ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم.

دەشڵێت، حکوومەت نەرمییەکی ڕوونی لە جێبەجێ کردنی داواکارییەکانی کۆمپانیا نەوتییەکان نیشانداوە لە ڕێگەی پێشکەشکردنی گەرەنتی یاسایی و دارایی پێویست بۆ پاراستنی مافەکانیان، ئەوەش ڕێژەی تێگەیشتنەکانی بەرزکردوەتەوە بۆ زیاتر لە ۹۰%.

سەباح سوبحی ئاشکرای کرد، دەستپێکردنەوەی هەناردەکردن لە ڕێگەی بەندەری جیهانەوە نزیکەی ۲۳۰ هەزار بەرمیل ڕۆژانە دەگەڕێنێتەوە بۆ بازاڕەکان، ئەوەش کاریگەرییەکی ئەرێنی لەسەر دۆخی دارایی عێراق و هەرێم پێکەوە دەبێت، و یارمەتی بەهێزکردنی سەقامگیری ئابووری و پشتیوانیک ردنی بوودجەی گشتی دەدات.