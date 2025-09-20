٢٠ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٦:١٠

سوودانی:

عێراق ده‌یه‌وێت ببێته‌ ده‌روازه‌یه‌ک بۆ ٢٠٪ ئاڵوگۆڕی بازرگانی له‌ ئاسیاوه‌ بۆ ئه‌ورووپا

عێراق ده‌یه‌وێت ببێته‌ ده‌روازه‌یه‌ک بۆ ٢٠٪ ئاڵوگۆڕی بازرگانی له‌ ئاسیاوه‌ بۆ ئه‌ورووپا

سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق ڕایگه‌یاند: "عێراق ده‌یه‌وێت ببێته‌ ده‌روازه‌یه‌ک بۆ ٢٠٪ ئاڵوگۆڕی بازرگانی له‌ ئاسیاوه‌ بۆ ئه‌ورووپا له‌ ڕێگه‌ی پڕۆژه‌ی ڕێگای پرۆژه‌ی گه‌شه‌پێدانه‌وه‌".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محه‌مه‌د شیاع سوودانی له‌ وتارێکدا که‌ له‌ میانی مه‌راسیمی ده‌ستپێکردنی کۆنفڕانسی دیدگای عێراق دەڵێت: ''ئێمه‌ چاومان له‌ عێراقێکه‌ که‌ تاڕاده‌یه‌کی زۆر دوور بێت له‌ داهاتی نه‌وت له‌ ده‌یه‌کانی داهاتوودا، هه‌روه‌ها بۆ ئابوورییه‌کی هه‌مه‌چه‌شن و سه‌قامگیر له‌گه‌ڵ کشتوکاڵی به‌رده‌وام و پیشه‌سازییه‌کی به‌رهه‌مهێنانی پێشه‌نگ بین و عێراق ده‌بێته‌ ده‌روازه‌یه‌ک بۆ ٢٠٪ی بازرگانی له‌ ئاسیاوه‌ بۆ ئه‌وروپا له‌ ڕێگه‌ی پڕۆژه‌ی ڕێکخراوی FAO و ڕێگای گه‌شه‌پێدانه‌وه‌".

عێراق ده‌یه‌وێت ببێته‌ ده‌روازه‌یه‌ک بۆ ٢٠٪ ئاڵوگۆڕی بازرگانی له‌ ئاسیاوه‌ بۆ ئه‌ورووپا

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد، پڕۆژه‌ی ڕێگای گه‌شه‌پێدان "یه‌ک ملیۆن و ٥٠٠ هه‌زار هه‌لیکار له‌سه‌ر بنه‌مای زانیاری و کارگێڕی بۆ گه‌نجه‌کانمان دابین ده‌کات".

سەرۆک وەزیرانی عێراق جه‌ختیشی کرده‌وه‌: عێراق ده‌یه‌وێت "له‌ ڕێگه‌ی ده‌ستپێشخه‌رییه‌ سه‌وزه‌ به‌رده‌وامه‌کانه‌وه‌ به‌ڕێژه‌ی ٧٠٪ خۆبژێوی خۆراک و ئاو و وزه‌ به‌ده‌ست بهێنێت".

ناوبراو ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد، ئه‌م دیدگایه‌ هاوبه‌شی هه‌موانه‌، ده‌وڵه‌ت و دامه‌زراوه‌کانی، که‌رتی تایبه‌ت، زانکۆکان، کۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی، گه‌نجان، په‌یامێکیشه‌ بۆ جیهان که‌ عێراق بڕیاری داوه‌ هه‌ستێته‌وه‌ و ڕۆڵی مێژویی خۆی وه‌ک هێزێکی به‌رهه‌مدار و کاریگه‌ر به‌ده‌ست بهێنێته‌وه‌ که‌ به‌ره‌و ئاشتی و سه‌قامگیری و خۆشگوزه‌رانی ده‌بات".

News Code 226115

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha