١٤ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٤:٠٢

بەرپرسی لقی دووی پارتی:

ئێستا زانیتان بارزانی بۆچی ڕیفراندۆمی بۆ سەربەخۆیی کرد؟

زانا مەلا خالید بەپرسی لقی دووی پارتی لە نوسینێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک پڕستێکی بڵاو کردەوە و پرسیار دەکات: ئێستا زانیتان،سەرۆک و ڕابەرمان (مەسعوود بارزانی) بۆ ڕیفراندۆمی بۆ سەربەخۆیی کرد؟

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەرپرسەکەی پارتی لە درێژەی پۆستەکەیدا دەنووسێت: "ئەو پرسیارەی سەرەوە لۆ ئەو (ڕێژە کەمە)یە کە پێیان وابوو قووڵیی ستراتیژیەتی گەلی ئێمە لەگەڵ بەغدایە ئەو (عێراقی عەزیمە) بۆ ئێمە فریادڕەس دەبێت!!!

زانا مەلا خالید دەشڵێت: "هیوادارم دوای ئەو هەموو زوڵم و ستەمە ئێستا تێگەیشتبن کە ئەوەی سەرۆک بارزانی ڕابەرایەتی کرد و کوردستان پەروەران پشتیوانیان کرد ڕێگا دروستەکە بوو".

ناوبراو زیادی دەکات: "ئێستا کێشەی ئێمە لەگەڵ حکومڕانانی (عێراقی ئێستا) سیاسیە و یاسایی نیە، تا شایستە و مافەکانمان بچێتە ئەنجومەنی دەوڵەت".

بەرپرسەکەی پارتی ڕاشیگەیاندووە: "ئەوەی لە ٢٠٠٣ بونیاتمان نا و چاوەڕێ بووین لە عێراقی نوێدا بێتە دی بەداخەوە ئەوە نەهاتە دی و هەر ڕۆژەی بیانوویەک بۆ لاوازکردنی پێگەی هەرێمی کوردستان دەبیننەوە".

ناوبراو هەروەها دەڵێت: "ئەوەی هەیە لە ئێستادا سیاسەتی برسی کردن و کات کوشتنە، ئەو عەقڵیەتەی لە پشتی ئیدارەدانی عێڕاق هەیە سزایەکی بەکۆمەڵی گەلی کوردستانە و ئامانجیان لێی سڕینەوەی شوناسی نەتەوەییمانە بە هەموو نەتەوەوپێکهاتەکانی گەلی کوردستان".

