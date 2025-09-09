ئێران و عێراق لەسەر چەند خەڵێکی تایبەت بە دەروازە سنوورییەکان ڕێککەوتن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێنجەمین کۆبوونەوەی هاوبەشی نێوان شاندی فەرمی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق‌ و ئێران لە تاران بەڕێوەچوو.

له‌وباره‌یه‌وه‌ دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق له‌ ڕێگه‌ى ڕاگه‌یه‌نراوێكه‌وه‌ ئاشكرای كردووه‌: لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولایەنی عێراقی ‌و ئێرانی، لەسەر دابین کردنی مانیفێستی ئەلیکترۆنی تایبەت بە کاڵای هاوردەکراو بۆ عێراق پێش گەیشتنی بە دەروازە سنوورییەکان ڕێککەوتن، بەو مەرجەی مانیفێستەکە هەموو داتا و زانیاریی بار و کێش‌ و ژمارەی بەڵگەنامە گومرگییەکان لەخۆبگرێت.

به‌گوێره‌ ڕاگەیه‌نراوەکە، هەردوولا لەسەر چڕکردنەوەی زانیاری هەواڵگریی‌ و ئاڵوگۆڕی زانیاری ئەمنی‌ و ڕێگری کردن لە هەناردەکردنی ئەو مادانەی کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی عێراقەوە قەدەغەکراون ڕێککەوتن.

دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق ڕاشیگەیاندووە: "ڕێککەوتنەکە باس له‌وه‌ده‌كات، لەمەودوا تاران بەبێ گەڕانەوە بۆ حکوومەتی عێراق نابێت هیچ دەروازەیێکی سنووری نوێ بکاتەوە".