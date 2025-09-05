٥ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٨:٣٣

وته‌بێژی ده‌زگای ئاسایشی هه‌رێمی كوردستان:

ئەو ئه‌مریكییە كه‌ له‌ لاله‌زار ده‌ستگیركرا مەشقی بە هێزەکانی دووپشک کردووە

ئەو ئه‌مریكییە كه‌ له‌ لاله‌زار ده‌ستگیركرا مەشقی بە هێزەکانی دووپشک کردووە

وته‌بێژی ده‌زگای ئاسایشی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، له‌ شه‌وی ڕووداوه‌كه‌ی لاله‌زاردا هاوڵاتیه‌كی ئه‌مریكی ده‌ستگیركراوه‌ كه‌ هاوكاربووه‌ له‌ دروستكردن و مه‌شق و ڕاهێنانی مه‌یدانی به‌ گرووپی چه‌كداری (هێزی دووپشک) و له‌ئێستاشدا راگیراوه‌ و و یاسای به‌سه‌ردا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عه‌قید سه‌لام عه‌بدولخالق وته‌بێژی ده‌زگای ئاسایشی هه‌رێم له‌ لێدوانێكدا به‌ كه‌ناڵی گه‌لی كوردستانی راگه‌یاندووه‌: "هاوڵاتییه‌كی ئه‌مریكی به‌ ناوی برایان ویڵسن له‌ شه‌وی ڕووداوه‌كه‌ی لاله‌زاردا له‌ ۲۲ی (ئاب/۸) ده‌ستگیر كراوه‌".

ناوبراو وتیشی: "پاش لێكۆڵینه‌وه‌ له‌گه‌ڵ برایان ویڵسن دانی به‌وه‌دا ناوه‌، كه‌ خۆی سه‌ربه‌خۆ و به‌بێ ئاگاداری و ره‌زامه‌ندیی وڵاته‌كه‌ی كه‌ ئه‌مریكایه‌ هاوكار بووه‌ له‌ دروستكردن و مه‌شق و راهێنانی مه‌یدانی به‌ میلشیایه‌كی چه‌كداری نایاسایی به‌ ناوی (هێزی دووپشک)".

عه‌قید سه‌لام عه‌بدولخالق ئه‌وه‌شی خستۆته‌ڕوو: "وه‌كوو كه‌سێكی به‌كرێگیراو ئه‌ركی مه‌شق و راهێنانی سه‌ربازی بوه‌ به‌و هێزه‌ و به‌ بڕیاری دادوه‌ری لێكۆڵینه‌وه‌ی ئاسایش ده‌ستگیركراوه‌ و ئێستا له‌ ده‌زگای ئاسایشی هه‌رێمی كوردستان راگیراوه‌ و یاسای به‌سه‌ردا جێبه‌جێ ده‌كرێت".

