لاهوور تاڵەبانی چاوی بە پارێزەران کەوت/ ڕێگە بە کەسوکاری نەدرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ماوەی ۱۰ ڕۆژ بەسەر دەستگیركردنی لاهوور تاڵەبانی لە لالەزاردا تێپەڕ دەبێت، ئەمڕۆ بۆ یەكەمجار تیمی پارێزەرانی، كە لە چوار پارێزەر پێكهاتوون لاهوور تاڵەبانییان بینی، ئیفادەی لێوەرگیراوە و لێكۆڵینەوە لەگەڵ ناوبراو تەواو بوووە.

بەدواداچوونەكان دەریانخست ئەمڕۆ هەریەک لە هیوا شێخ جەنگی و ئاواز شێخ جەنگی خوشک و برای لاهوور شێخ جەنگی ڕێگەیان پێنەدراوە لاهوور تاڵەبانی ببینن، تا ئێستا هاوسەرەكەشی نەیتوانیوە بیبینێت، هەرچەندە بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ كردووە و لەدەرەوەی وڵات گەڕاوەتەوە سلێمانی و بڕیارە بەم زووانە ڕێگەی پێبدرێت بیبینێت.

هیوا شێخ جەنگی برا گەورەی لاهوور زانیارییەكانی پشتڕاست كردەوە كە ئەمڕۆ پارێزەرانی لاهوو ناوبراویان بینیوە، بەڵام پۆڵاد و ڕێبوار و ئەوان پارێزەر نەیانی بینیوە، هیوا شێخ جەنگی ئەوەشی وت، كە ئەمڕۆ رێگەیان نەداوە خۆی و ئاوازی خوشكی براکەیان ببینن.

وتیشی بەشێک لەو پارێزەرانەی كە لە هەولێر و لە كەناڵەكانەوە لێدوان دەدەن هیچ وەكالەتێكی لاهووریان نیە و ڕێگەپێدراویش نین بەناوی لاهوورەوە قسە بكەن، ئێمە سوپاسیان دەكەین بەڵام ناتوانن بەناوی براکەمانەوە قسە بكەن و بنەماڵەكەشیان ئاگادار نین، دەتوانن وەک مافپەروەرێک قسە بكەن و هیچ وەكالەتێكیان جەنگیان نیە.