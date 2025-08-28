۲۹یەمین كاروانی ماڵباتی داعش لە سووریاوە گەڕێنرانەوە عێراق

کوردپرێس: بەگوێرەی ڕاگەیەنراوێكی وەزارەتی كۆچ و كۆچبەرانی عێراق، ۲۳۰ ماڵباتی چەكدارانی داعش لە كەمپی هۆل لە پارێزگای حەسەكەی سووریاوە بەرەو خاكی عێراق بەڕێكران كە ژمارەیان ۸۳۹ كەس بوو.

ئەمە ۲۹یەمین كاروانی گەڕانەوەی ماڵباتی چەكدارانی داعشە كە لە كەمپی هۆلەوە دەگەڕێنرێنەوە عێراق.

وەزارەتی كۆچ و كۆچبەرانی عێراق پێشتر رایگەیاندبوو: لە ماوەی ۲۸ كاروانی ڕابردوودا نزیكەی ۱۶ هەزار هاووڵاتی عێراقی لە كەمپی هۆلەوە گەڕێنراونەتەوە عێراق.

کەمپی هۆل كە دەکەوێتە پارێزگای حەسەکە لە سووریا، لەژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)یە، بەشی زۆری ئەوانەی نیشتەجێی کەمپەکە ژن و منداڵی چەکدارانی داعشن.