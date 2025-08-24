بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شادمان مەلا حەسەن، یەكێک لە سەركردەکانی بەرەی گەل ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە: لە بارەگای بەرەی گەل لە شاری هەولێر، كۆبوونەوەیێكمان ئەنجامدا كە تەوەری سەرەکی گفتوگۆی ژمارەیێکی زۆری هاوهەلوێستانی بەرەی گەل بوو، هەموومان بەیەکەوە بەلێنی بەردەوامیمان دا، بەرەی گەل لە پڕۆسەی سیاسی بەردەوام دەبێت و ناوەستێ.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش كرد، جەخت لەوەکرایەوە کە وا گیانی لاهوور شێخ جەنگی و تەواوی هەڤاڵەکانی لە ئەستۆی یەکێتیی دایە. لەدواجار بڕیار لەدانانی چەند لیژنەیەک درا لەڕووی یاسایی و پەیوەندیەکان و میدیا، بۆئەوەی هەموو ڕێگا ڕاستەکان بگرینە بەر بۆ سەرۆكۆنەی ئەو كارەی کە بەرامبەر هەڤالانمان لە لالەزاری شاری سلیمانی ئەنجام درا.

شادمان مەلا حەسەن لە ڕاگەیەندراوەكەیدا باسی لەوەش كرد: "هەر لێرەوەش بۆ ڕای گشتی و هەمو هاوهەڵوێستانمان ڕادەگەیەنین كە بەردەوام دەبین کۆل نادەین".