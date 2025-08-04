خێڵی عوبێد ئیدیعا دەکەن ئەو کەسەی دەستگیرکراوە عەجاج تکریتی نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کەسایەتیی و ڕیشسپییەکانی خێڵی عوبێد، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری کەرکووک ڕایانگەیاند: "ئەو کەسەی دەستگیرکراوە ناوی عەجاج ئەحمەد حەردان عوبێدی'ـیە و دانیشتووی زوڵوعییە پێشتر ئەفسەر بووە بە پلەی مولازم، لە پارێزگای موسەننا و چەند شوێنێک خزمەتی کردووە، بەهۆی هاوسۆزیی لەگەڵ ڕاگیراوەکاندا لە پۆستەکەی دوورخراوەتەوە بەبێ ئەوەی مافی خانەنشینبوونی پێ بدرێت.

هەروەها ئەو دەنگۆیانەیان ڕەتکردەوە کە گوایە عەجاج سێ کوڕی لەناو ڕیزەکانی داعشدا هەیە و ڕایانگەیاند: "ئەو تەنیا یەک کوڕی هەیە و هەڵوێستی نیشتمانیی ڕوونە و لەلای هێزە ئەمنییەکان ناسراوە." خێڵەکە شانازییان بە قوربانیدانی خۆیانەوە کرد و وتیان کە لە شەڕی دژ بە داعشدا زیاتر لە ۱۳ شەهیدیان داوە.

عەشیرەتی عوبێد داوایان لە سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆماری عێراق کرد کە دەستوەردان بکەن بۆ ئازادکردنی کوڕەکەیان و ڕاستکردنەوەی ئەم هەڵەیە، داواشیان کرد کە ناوبانگی بنەماڵەکەیان بپارێزرێت کە قوربانیی زۆریان لەپێناو وڵاتدا داوە.

لەلایەکی دیکەوە ئەرشەد حاکم، وتەبێژی دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق ڕایگەیاند، لێکۆڵینەوە لەگەڵ عەجاج ئەحمەد حەردان، تۆمەتباری دۆسیەی ئەنفال بەردەوامە و "دانی بەو تاوانانەدا ناوە، کە بەرامبەر زیندانیانی نوگرە سەلمان ئەنجامی داوە".