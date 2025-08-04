٤ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٢٣

تیمێکی تایبەت بۆ کاری کۆکردنەوەی بەڵگەکان لەدژی عەجاج پێکهێنرا

تیمێکی تایبەت بۆ کاری کۆکردنەوەی بەڵگەکان لەدژی عەجاج پێکهێنرا

‏‎خانمی یەکەمی عێراق ڕایگەیاند بە ئامانجی کەمکردنەوەی گوشارەکان لەسەر قوربانیانی دۆسیەی "عەجاج ئەحمەد حەردان" تیمێکی تایبەت بۆ کۆکردنەوەی بەڵگەکان ڕاسپێردراون.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیێندراوێکی نووسینگەی شاناز ئیبراهیم ئەحمەد خانمی یەکەمی عێراقدا هاتووە: لە ئێستادا و لەم قۆناغەدا پێویستە سکاڵا و وتەی هەموو ئەو کەسانەی کە شاهیدی کارەکانی ئەم تۆمەتبارەن تۆمار بکرێت. وەک ئەرکێکی نیشتمانی و بە مەبەستی کەمکردنەوەی بارگرانیی سەر شانی سکاڵاکارانی دۆسێی ناوبراو لەڕێگەی تیمێکی تایبەتەوە کاری کۆکردنەوەی بەڵگەکان و وەرگرتنی وتەی شاهیدەکان بە ئەنجام دەگەیەنرێت بە مەبەستی ئامادەکردنیان بۆ دادگا و تەواوکردنی رێکارە یاساییەکان.

داواکارین هەموو ئەو کەسانەی کە شاهیدی کارەکانی ئەم تۆمەتبارەن سەردانی ئەو ناونیشانانەی لای خوارەوە بکەن لەو کاتانەی دیاریکراوە و بەڵگەنامەی یاسایی پێویست لەگەڵ خۆیاندا بهێنن.

ناونیشانەکان:

-سلێمانی (مۆزەخانەی نیشتمانی ئەمنەسورەکە)

-کەلار (بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەهیدانی گەرمیان)

‏-چەمچەماڵ (مۆنۆمێنتی ئەنفال)

لەڕۆژی دووشەممە ٢٠٢٥/٨/٤

تا ڕۆژی شەممە ٢٠٢٥/٨/٩

لە سەعات  ٩ی سەرلەبەیانی تا ١٢ی نیوەڕۆ

نووسینگەی خانمی یەکەمی عێراق

News Code 225856

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha