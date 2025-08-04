تیمێکی تایبەت بۆ کاری کۆکردنەوەی بەڵگەکان لەدژی عەجاج پێکهێنرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیێندراوێکی نووسینگەی شاناز ئیبراهیم ئەحمەد خانمی یەکەمی عێراقدا هاتووە: لە ئێستادا و لەم قۆناغەدا پێویستە سکاڵا و وتەی هەموو ئەو کەسانەی کە شاهیدی کارەکانی ئەم تۆمەتبارەن تۆمار بکرێت. وەک ئەرکێکی نیشتمانی و بە مەبەستی کەمکردنەوەی بارگرانیی سەر شانی سکاڵاکارانی دۆسێی ناوبراو لەڕێگەی تیمێکی تایبەتەوە کاری کۆکردنەوەی بەڵگەکان و وەرگرتنی وتەی شاهیدەکان بە ئەنجام دەگەیەنرێت بە مەبەستی ئامادەکردنیان بۆ دادگا و تەواوکردنی رێکارە یاساییەکان.

داواکارین هەموو ئەو کەسانەی کە شاهیدی کارەکانی ئەم تۆمەتبارەن سەردانی ئەو ناونیشانانەی لای خوارەوە بکەن لەو کاتانەی دیاریکراوە و بەڵگەنامەی یاسایی پێویست لەگەڵ خۆیاندا بهێنن.

‏‎ناونیشانەکان:

‏‎-سلێمانی (مۆزەخانەی نیشتمانی ئەمنەسورەکە)

‏‎-کەلار (بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەهیدانی گەرمیان)

‏-‎چەمچەماڵ (مۆنۆمێنتی ئەنفال)

‏‎ لەڕۆژی دووشەممە ٢٠٢٥/٨/٤

تا ڕۆژی شەممە ٢٠٢٥/٨/٩

‏‎لە سەعات ٩ی سەرلەبەیانی تا ١٢ی نیوەڕۆ

‏‎نووسینگەی خانمی یەکەمی عێراق