هەرێم و بەغدا چیتر مووچەی فەرمانبەران نەکەنە کارتی گوشار لەسەر یەکتر

ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکگرتوو بە ئامادەبوونی سەلاحەدین بەهائەدین، ئەمینداری گشتی کۆ بووەوە و سەبارەت بە کێشەی دواکەوتنی مووچەی فەمانبەران و مووچەخۆرانی کوردستان، جەختی کردەوە لە سەر ئەوەی کە پێویستە هەردوو حکوومەتی هەرێم و بەغدا پابەندیەکانی خۆیان لەو بارەیەوە جێبەجێ بکەن.

ئاماژەی بەوەش کردووە، هەرێم و بەغدا کۆتایی بە مەینەتیەکانی مووچەخۆرانی هەرێم بهێنن و چیتر مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆران نەکەنە کارتی گوشار دژ بە یەکتر لە پێناو یەکلاکردنەوەی ناکۆکیەکانی نێوانیان.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، کۆبوونەوەی سەرکردایەتی بە پێویستی دەزانێت کە حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێم و لایەن دەسەڵاتدارەکانی کوردستان لەم هەل و مەرجە هەستیار و ئاڵۆزەدا کە ناوچەکەی پێدا تێدەپەڕێت، پێداچوونەوەی جیددی بە سیاسەت و بەرنامەی حکوومەتی خۆیاندا بکەن و ئەرک و بەرپەرسیارەتیان بەرامبەر خەڵکی کوردستان بە گشتی ڕاست بکەنەوە و چارەسەری ڕیشەیی کێشەی مووچە بکەن.

ئەوەشی خستەڕوو، پێویستە بە زووترین کات پەرلەمانی کوردستان کارا بکەن کە چەتری یاسایی و شەرعیەتی ئەم هەرێمەیە بۆ ئەوەی ڕۆڵی یاسایی و چاودێری خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە: "سەبارەت بە دۆخی مەرگەساتبار و جینۆسایدکردنی خەڵکی موسڵمانی غەززە لە لایەن دەسەڵاتدارانی قەوارەی داگیرکاری زایۆنیەوە، کۆبوونەوەی سەرکردایەتی وێڕای ئیدانەکردنی توندی ئەو زوڵم ستەمە ناڕەوایەی کە دەرهەق بەو خەڵکە بێ دیفاعە دەکرێت، هاوکات ئیدانەی توندی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕژێمەکانی ناوچەکە دەکات کە ناتوانن یان نایانەوێت ڕێگری لەو گەمارۆدان و جینۆساسایدکردنە بگرن".