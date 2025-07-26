جیهانی ئیسلام نابێت بەرامبەر بە کارەساتی مرۆیی لە غەززە بێدەنگ بێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگهی ئایەتۆڵڵا عهلی سیستانی مهرجهعی باڵای شیعه له عێراق ڕاگهیهنراوێکی لهبارهی دۆخی مرۆیی له کهرتی غهززه بڵاو کردهوه و ڕایگهیاندووه: "گهلی فهلهستین له کهرتی غهززه که ماوهی نزیکهی دوو ساڵه ڕووبهڕووی کوشتن و وێرانکاریی بوهتهوه، ئهمجارهیان و چهند ڕۆژێکه ئیسرائیل پرۆسهی برسی کردنی ئهو گهلهی دهستپێکردووه و بهدخۆراکی و برسێتی بێئهژمار، ڕووبهڕووی منداڵ، نهخۆش، گهوره و بچووکی کهرتهکه کردوهتهوه".
نووسینگهی سیستانى نووسیویهتى: "ئهگهر چاوهڕوانی له ئیسرائیل ناکرێت دهست لهو دڕندهییه ههڵبگرێت، بهڵام خۆ چاوهڕوانی له وڵاتانی عهرهبی و ئیسلامی دهکرێت چیتر ڕێگه به بهردهوامی ئهو کارهساته گهورهیه نهدهن و ئهوپهڕى توانا و ههوڵهکانیان بخهنهگهڕ بۆ ئهوهی ئیسرائیل واز لهو دڕندهیی و ڕهفتاره نامرۆییهی بهێنێت و بوار به گهیاندنی هاوکارییه مرۆییهکان بۆ کهرته بدات".
نوسینگهی مهرجهعی باڵای شیعهکانى عێراق ڕاشیگهیاندووه: "ههر مرۆڤێکی ویژدان زیندوو، کاتێک دیمهنه ترسناکهکانی پرۆسهی برسی کردنی خهڵکی غهززه دهبینێت، بهرگه ناگرێت".
