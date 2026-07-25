ئایشەگوڵ دۆغان: لە قۆناخی کۆتایی پرۆژەیاسای پڕۆسەی چارەسەریداین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایشەگوڵ دۆغان، وتەبێژی دەم پارتی، باسی لەوە کرد کە لە چوارچێوەی "پڕۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی"دا دیداری گرنگ ئەنجامدراون، لەوانەش سەردانی شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی بۆ لای عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) و زنجیرە دیدارەکانی نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لەگەڵ پارتە سیاسییەکان.

ئایشەگوڵ دۆغان ئاماژەی بەوە کرد کە لە دیداری ئۆجەلاندا رەهەندە یاساییەکانی رەشنووسەکە تاوتوێ کراون و گوتی: "دەتوانین بڵێین لە قۆناخی کۆتاییداین بۆ ئامادەکردنی ئەم رەشنووسە. ئامادەکارییەکان بەرەو تەواوبوون دەچن و پلانەکە ئەوەیە بە رەچاوکردنی پێشنیاز و تێبینیی پارتە سیاسییەکان و لە رێگەی سازانێکی گەورەی سیاسییەوە، رەشنووسەکە بخرێتە بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە."

وتەبێژی دەم پارتی ئاماژەی بەوەش کرد: بە دەرچوونی ئەم یاسایە قۆناخێکی نوێ لە پڕۆسەکەدا دەستپێدەکات، هەروەها کۆتایی بەو ناڕوونییە لە پرۆسەی چارەسەری دەهێندرێت کە لە دوو ساڵی رابردوودا بەردەوام گفتوگۆی لەسەر دەکرا.

دۆغان جەختی لەوە کردەوە: کاتی دیاریکراو بۆ رادەستکردنی رەشنووسەکە بە پەرلەمان لەلایەن سەرۆکی پەرلەمانەوە رادەگەیێندرێت.

دۆغان هەروەها گوتی: لە رۆژی دووشەممەوە هاوسەرۆکانی دەم پارتی زنجیرەیەک سەردان بۆ لای پارتە سیاسییەکانی ناو پەرلەمان دەستپێدەکەن و داوای لە میدیا و لایەنەکان کرد کە زمانێکی ئەرێنی بۆ خزمەتکردنی پرۆسەکە بەکاربهێنن.

چاوەڕێ دەکرێت پێش کۆتایی مانگی تەممووز، ئەو رەشنووسە یاساییە بنێردرێتە پەرلەمانی تورکیا.

پەرلەمانی تورکیا دەیەوێت بە پاڵپشتی و کۆدەنگیی پارتە سیاسییەکانی ناو پەرلەمان پرۆسەی چارەسەری بخاتە سەر زەمینەیەکی یاسایی.