٢٥ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٩:٤٩

نووسینگەی ڕاگەیاندنی عەلی زەیدی:

ڕاپۆرتی نیویۆرک تایمز سەبارەت بە نێوەندگیری بۆ ئاگربەست لە نێوان واشنتۆن و تاران ناڕاستە

ڕاپۆرتی نیویۆرک تایمز سەبارەت بە نێوەندگیری بۆ ئاگربەست لە نێوان واشنتۆن و تاران ناڕاستە

ڕۆژی هەینی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕاپۆرتی نیویۆرک تایمز سەبارەت بە نێوەندگیری بۆ ئاگربەست لە نێوان واشنتۆن و تاران ڕەتدەکاتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە بەیاننامەیەکدا کە لەلایەن نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیران بڵاو کراوەتەوە، هاتووە: سەبارەت بەو ڕاپۆرتەی کە لە ۲۳ی تەمموزی ۲۰۲۶ لە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزدا بڵاوکراوەتەوە، نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیران دووپاتی دەکاتەوە کە ئەو ئیدیعایانەی تێیدا هاتووە بێ بنەمان و دوورن لەڕاستی و هیچ پەیوەندییەکیان بە واقیعەوە نییە.

ئاماژەی بەوەشکردووە: نووسینگەکە داوای لە هەموو دەزگاکانی ڕاگەیاندن کردووە وردبینی بکەن و پشت بە سەرچاوە فەرمییەکان ببەستن، هەروەها خۆیان لە بڵاوکردنەوەی زانیاریی بێ بەڵگەنامە یان ئەو زانیاریانەی کە دەگەڕێندرێنەوە بۆ سەرچاوەی نادیار خۆیان بەدوور بگرن.

News ID 227614

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha