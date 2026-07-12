١٢ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٤:٤١

رێباز حه‌ملان:

نه‌یارانی مه‌سروور بارزانی بووکه‌ڵه‌ی سیاسیی هه‌ڵتۆقیوی بێ بنه‌مان و به‌چۆکدا دێن

نه‌یارانی مه‌سروور بارزانی بووکه‌ڵه‌ی سیاسیی هه‌ڵتۆقیوی بێ بنه‌مان و به‌چۆکدا دێن

رێباز حه‌ملان یاریده‌ده‌ری سه‌رۆک وه‌زیرانی هه‌رێم له‌په‌یامێکدا به‌بۆنه‌ی حه‌وت ساڵ به‌سه‌ر وه‌رگرتنی ده‌ستبه‌کاربونی کابینه‌ی نۆیه‌می حکوومه‌تی هه‌رێم، پرۆژه‌کانی حکوومه‌ت ده‌خاته‌ڕ و رایده‌گه‌یه‌نێت، "مه‌سرور بارزانی زۆر پلانی له‌ گۆڕنا و زۆری تریش که‌ له‌ ئێستادا خه‌ریکن له‌گۆڕ ده‌نێت، نه‌یارانی به‌ چۆکدا دێن له‌به‌رده‌میدا".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، رێباز حه‌ملان له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له ‌تۆڕی کۆمه‌ڵایه‌تی فه‌یسبووک له‌ژێر ناوی (له‌ حه‌وت ساڵی کابینه‌ی نۆهه‌م مه‌سروور بارزانی، چیکرد؟) بڵاویکردۆته‌وه‌، بۆ دۆست و دوژمنی سه‌لماند، (هذا الشبل من ذاک الأسد)، کوری باوکی خۆیه‌تی له‌ په‌روه‌رده‌ی ڕێبازی بارزانی، له‌ کوردپه‌روه‌ری و مرۆڤدۆستی، ئایندۆستی، خۆڕاگری و ئازایه‌تی و فیداکاری و به‌رده‌وامبون، خۆی نه‌چه‌ماند ڕووبه‌ڕووی پیلانی دوژمن و کۆرۆنا و هه‌ڕه‌شه‌ و شه‌ڕ و قه‌یرانه‌ یه‌ک له‌ دوای یه‌که‌کان وه‌ستایه‌وه‌".

رێباز حه‌ملان راشیگه‌یاندوه‌: "مه‌سروور بارزانی زۆر پلانی له‌ گۆڕنا و زۆری تریش که‌ له‌ ئێستادا خه‌ریکن له‌گۆڕ ده‌نێت، نه‌یارانی به‌ چۆکدا دێن له‌به‌رده‌میدا، گرنگ ئه‌وه‌یه‌ سه‌رکرده‌، خوای گه‌وره‌ و گه‌له‌که‌ی لێی ڕازی بن، کارمان به‌ بووکه‌ڵه‌ی سیاسیی هه‌ڵتۆقیوی بێ بنه‌ما، بێ مۆراڵ و کاڵفام نییه‌".

رێباز حه‌ملان ده‌شڵێت: "مه‌سروور بارزانی سه‌رکرده‌ی کرداره ‌و خاوه‌ن گفته‌، ژماره‌کان به‌ڵگه‌ی سه‌لمێنه‌رن، ڕوناکی: پێنج ملیۆن و ۵۰۰ هه‌زار هاوڵاتی،  هه‌ژماری من: یه‌ک ملیۆن هاوڵاتی، هه‌لیکار: زیاتر له‌ ۱۴۰ هه‌زار،  پشتێنه‌ی سه‌وزایی هه‌ولێر: حه‌وت ملیۆن و ۷۰۰ ملیۆن نه‌مانی زه‌یتون و فستق و پرته‌قاڵ ده‌چێنرێت، پڕۆژه‌کانی ئاو: ۱۲ پڕۆژه‌ی فریاگوزاری ئاو،  کارگه‌کان: هه‌زار و ۳۴۱ کارگه‌، پڕۆژه‌کانی وه‌به‌رهێنان: ۷۷۸ پڕۆژه‌ی وه‌به‌رهێنان،  قوتابخانه‌کان: سێ قوتابخانه‌،  که‌رتی ته‌ندروستی: ۱۱۸ نه‌خۆشخانه‌ و سه‌نته‌ری پزیشکی،  گه‌شتوگوزار: ۱۶۴ پڕۆژه‌ی گه‌شتوگوزار و شوێنه‌وار،  ڕێگه‌وبان: پێنج هه‌زار و ۹۴۰ کیلۆمه‌تر ڕێگه‌وبان، پڕۆژه‌کانی شاره‌وانی: پێنج هه‌زار و ۴۱۵ پڕۆژه‌ی شاره‌وانی،  سایلۆکان: نۆ سایلۆ،  به‌نداوه‌کان: نۆ به‌نداو".

رێباز حه‌ملان ئاشکراشیکردوه‌، "کاروانی سه‌رۆک وه‌زیران بۆ چاکسازی و پته‌وکردنی ژێرخانی وزه‌و ئاو و ئاوه‌دانی و خۆراک و وه‌به‌رهێنان له‌نگه‌ری گرتووه‌ و شه‌پۆله‌کانی ده‌ریا هێزی ده‌به‌خشن بۆ پێشه‌وه‌ و ئاور بۆ دواوه‌ ناداته‌وه‌".

 

News ID 227551

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