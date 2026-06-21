مۆندیالی ٢٠٢٦؛ دەنیز ئۆنداڤ ئەڵمانیای گەیاندە قۆناغی داهاتوو

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئۆنداڤی تەمەن ٢٨ ساڵ، لە خولەکی ٦٠ی یارییەکەدا وەک یاریزانی جێگرەوە هاتە ناو یاریگا، لە کاتێکدا ئەڵمانیا بە گۆڵێک لە دواوە بوو. ناوبراو توانی لە خولەکەکانی ٦٨ و ٩٤دا دوو گۆڵی یەکلاکەرەوە تۆمار بکات و یارییەکە بە ئەنجامی ٢-١ بەسوودی ئەڵمانیا کۆتایی پێبهێنێت، بەوەش وەک باشترین یاریزانی ڕووبەڕووبوونەوەکە دەستنیشانکرا.

بەم دوو گۆڵە، ئۆنداڤ ژمارەی گۆڵەکانی خۆی لەم مۆندیالەدا گەیاندە ٣ گۆڵ و هاوشانی لیۆنێل مێسی لە لیستی گۆڵکارانی پاڵەوانێتییەکەدا جێگەی گرت. ئەم یاریزانە کە لە هەردوو یاری یەکەمی ئەڵمانیادا وەک یەدەگ بەشدار بووە، ڕیکۆردێکی تۆمار کردووە و لە کۆی دوو یاری بەشداری لە ٥ گۆڵدا کردووە (٣ گۆڵ و ٢ ئەسیست).

ئۆنداڤ کە هێرشبەری یانەی شتوتگارتە و بە ڕەچەڵەک خەڵکی شاری ڕحای کوردستانی تورکیایە، پێشتر لە وەڵامی پرسیاری میدیاکاندا سەبارەت بە هەڵنەبژاردنی هەڵبژاردەی تورکیا ڕایگەیاندبوو کە ڕەچەڵەکی ئەو کوردە و بڕیاری داوە یاری بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بکات کە تێیدا لەدایکبووە. بەهۆی درەوشانەوەی ئەم یاریزانە، ئەڵمانیا دوای دوو مۆندیال لە شکستی بەردەوام، دواجار گەیشتە قۆناغی داهاتوو.