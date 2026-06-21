هەولێر و بەغدا لەسەر «ئیسکۆدا» ڕێککەوتن؛ زمانی کوردی بۆ سیستەمی گومرگ زیاد دەکرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دروستکردنی تیمی تایبەت و زیادکردنی زمانی کوردی بۆ سیستەمەکە، بڕیاری ئەمڕۆی کۆبوونەوەی هاوبەشی هەولێر و و بەغداد بوو تایبەت بە چۆنیەتی جێبەجێکردنی سیستەمی (ئیسکۆدا) لە هەرێمی کوردستان.

تەیف سامی وەزیری دارایی عێراق سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی تەکنیکی کرد، تایبەت بە جێبەجێکردنی سیستەمی (ئیسکۆدا)و یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان.

ئەوانەی لەم کۆبوونەوەیەدا بەشداربوون بریتی بوون لە:

- بەڕێوەبەری گشتی دەستەی گومرگە فیدراڵییەکان

- بەڕێوەبەری گشتی گومرگەکانی هەرێمی کوردستان و یاریدەدەرەکەی

- راوێژکاری وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان

- بەڕێوەبەری بەشی یاسایی لە دەستەی گشتی گومرگە فیدراڵییەکان

- تیمی شارەزایانی ئۆنکتاد-ی نێودەوڵەتی

ئەم کۆبوونەوەیە بۆ تاوتوێکردنی رەشنوسی رێککەوتنی جێبەجێکردنی پرۆسەی بە ئەلیکترۆنیکردنی گومرگی (ئەسکیۆدا) بوو لە هەرێمی کوردستان، ئەمە بەگوێرەی رێنماییەکانی کۆبوونەوەی ۶ی ئەم مانگەی ئەنجومەنی وزاری ئابوری.

بەپێی راگەیەندراوی وەزارەتی دارایی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا تەیف سامی جەختی کردوەوە لەسەر پێویستیی رەچاوکردنی یاساکان لەناو سیستەمی (ئەسکیۆدا)و دەستنیشانکردنی سەرجەم بەریەککەوتنە یاساییەکان لەنێوان بەغدادو هەرێمی کوردستان، بۆئەوەی هەماهەنگی بکرێت و رەزامەنی فەرمییان لەبارەوە وەربگیرێت.

لە کۆبوونەوەکەدا رێککەوتن کراوە لەبارەی ئەوەی "لەلایەن کۆمپانیا پەیوەندیدارەکانەوە لە هەرێمی کوردستان، تیمێکی ئەسکیۆدا تایبەت بە هەرێم دروستبکرێت و ببیت بە بەشێک لە تیمی نیشتمانی، دەسەڵات و بەرپرسیارێتی هەرلایەک بە وردی دیاری بکرێت و گەرەنتی ئەوە بکرێت کارەکان بەبێ کێشە بەڕێوەبچن".

بەمەبەستی بەرزکردنەوەی لایەنە تەکنیکیەکان، وەزیری دارایی عێراق فەرمانیداوە، شانبەشانی زمانی عەرەبی و ئینگلیزی، رووکارێکی زمانی کوردی لەناو سیستەمەکەدا دابنرێت، بۆ دڵنیابوون لە ئاسانکاری بەکارهێنان.

هەروەها رێککەوتنەکە دەستپێکردنی بەرنامەیەکی ڕاهێنانی گشتگیر لەخۆدەگرێت کە تیایدا تیمی نیشتمانی؛ راهێنان بەو کارمەندانە دەکات کە سیستەمەکە لە ناوچەکەدا بەڕێوەدەبەن، ئەمەش کارایی تەکنیکی باشتر دەکات و رێکارە ئیدارییەکان لە سەرجەم دەروازە سنورییەکان، ستاندارد دەکات.

سەرچاوە: درەو