٨ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٠:٠٣

هاوسەرۆکی نووسینگەی پەیوەندییەکانی MSD:

 ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم وەڵامێک بوو بۆ گۆڕانکارییە سیاسی و نێودەوڵەتییەکان

 ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم وەڵامێک بوو بۆ گۆڕانکارییە سیاسی و نێودەوڵەتییەکان

«حەسەن محەمەد عەلی» هاوسەرۆکی نووسینگەی پەیوەندییەکانی ئەنجومەنی سووریای دیموکرات (MSD) جەختی کردەوە کە ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم لە ئەنجامی گۆڕانکارییە سیاسی و نێودەوڵەتییەکان و هەروەها پێداویستییەکانی ناوچەوە پێکهاتووە و پێویستە ببێتە بنەمای دروستکردنی سووریایەکی نوێ کە لەسەر بناغەی جیاوازی، بەشداری و هاوکاریی هەموو پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی سووریا دامەزرابێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس،  هاوسەرۆکی نووسینگەی پەیوەندییەکانی ئەنجومەنی سووریای دیموکرات جەختی کردەوە: گەڕانەوە بۆ سیستەمی دەسەڵاتی ناوەندی پێش ساڵی ٢٠١١ لە سووریا ئیتر نامومکینە و ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم دەبێت ببێتە بناغەی سووریایەکی نوێ. ئەو لە کۆبوونەوەیەکی تایبەت لە قامشلۆ باس لە بەردەوامیی گفتوگۆکان لەگەڵ دیمەشق کرد و وتی بابەتەکانی دەستوور، مافەکانی کورد و دڵنیابوون لە پاراستنی مافەکانی هەموو پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی سووریا لە گرنگترین تەوەرەکانی ئەم گفتوگۆیانەن.

ڕێکخراوی «مۆج»ی سەر بە کۆمەڵگەی مەدەنی بە هاوکاری نووسینگەی پەیوەندییەکانی MSD، ئەمڕۆ لە شاری قامشلۆ کۆبوونەوەیەکی پسپۆڕانەی سەبارەت بە ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم بەڕێوەبرد.

ئەم کۆبوونەوەیە لە هۆڵی «زانا» بە ئامادەبوونی نوێنەرانی حیزبە سیاسییەکان، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، بزووتنەوەی ژنان، ڕۆشنبیران و یاساناسان ئەنجامدرا.

حەسەن محەمەد عەلی لە وتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد کە هۆکارە ڕاستەقینەکان و داواکارییەکانی کۆمەڵگەی کورد لە گرنگترین هۆکارەکانی گەیشتن بەو ڕێککەوتنە بوون. ئەو وتی گەڕانەوە بۆ مۆدێلی حکوومەتی ناوەندی پێش ساڵی ٢٠١١ ئیتر ڕێگەی پێ نادرێت، چونکە ئەزموونی سیاسی و کارگێڕیی پێکهاتوو لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بووەتە بەشێک لە ڕاستیی نوێی سووریا.

ئەو هەروەها باس لە بەردەوامیی گفتوگۆکان لەگەڵ دیمەشق کرد و ڕوونی کردەوە کە دانوستانەکان بە شێوەیەکی سەرەکی لەسەر بابەتەکانی دەستوور، شێوازی نوێنەرایەتی کورد و دڵنیابوون لە مافەکانی هەموو پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی سووریا چڕکراونەتەوە. بە وتەی ئەو، ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم پەیوەندییەکانی نێوان لایەنەکان لە چوارچێوەی زۆرلێکردن و بەرەنگاربوونەوە گواستووەتەوە بۆ ئاستی گفتوگۆ و دانوستانی سیاسی.

هاوسەرۆکی نووسینگەی پەیوەندییەکانی MSD لەسەر دامەزراوەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتیی خۆبەڕێوەبەریش وتی پرۆسەی یەکخستنی ئەم دامەزراوانە پێویستی بە کات و گەیشتن بە ڕێککەوتنی سیاسی و کارگێڕی هەیە. ئەو جەختی کردەوە کە دەبێت پارێزگاری لە ئەزموون و شارەزایییەکان بکرێت کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا لە لایەن دامەزراوەکانی بەڕێوەبەرایەتیی خۆبەڕێوەبەرەوە بەدەستهاتوون.

ئەو هەروەها ئاماژەی بە بەردەوامبوونی گفتوگۆکان لەسەر بابەتەکانی پەروەردە، زمانی کوردی و سیستەمی فێرکاریی بەڕێوەبەرایەتیی خۆبەڕێوەبەر کرد و وتی ئەم بابەتانەش بەشێک لە پرۆسەی دانوستانەکانی نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان دەبن.

حەسەن محەمەد عەلی لە کۆتایی وتارەکەیدا جەختی لەسەر گرنگیی ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم بۆ داهاتووی سووریا کردەوە و وتی: «ئەگەر دەمەوێت بەرەو سووریایەکی نوێ بڕۆین، دەبێت ئەم ڕێککەوتنە بکەینە بەردی بناغەی دامەزراندنی ئەو وڵاتە.»

ناوبراو هەروەها ئاماژەی کرد کە قۆناغی داهاتوو پێویستی بە هەوڵێکی سیاسیی بەردەوام هەیە بۆ گواستنەوەی دەستکەوت و تێگەیشتنە سیاسییەکان بۆ ناو بنەما و ماددەکانی دەستوور، بە شێوەیەک کە بتوانێت مافەکانی هەموو توێژ و پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی سووریا لە چوارچێوەی سیستەمێکی دیموکراتی و فرەڕەهەنددا دابین بکات.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، بەشداربووان بۆچوونەکانی خۆیان سەبارەت بە بابەتە باسکراوەکان، داهاتووی پرۆسەی سیاسیی سووریا و شێوازی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم خستنەڕوو و هەروەها پرسیارەکانیان ئاراستەی میوانانی کۆبوونەوەکە کرد.

News ID 227293

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha