هەنگاوێک بۆ شکاندنی چەقبەستوویی سیاسی؛ یەکگرتوو دەستپێشخەرییەکی نوێ دەداتە یەکێتی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆبوونەوەیەکدا لە دەباشان، بافڵ تاڵەبانی پێشوازی لە ئەمینداری گشتیی یەکگرتوو کرد. لە دیدارەکەدا دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتە سیاسییەکانی هەرێم و عێراق تاوتوێ کران و تیشک خرایە سەر گرنگیی بەردەوامیی دیالۆگ و لێکتێگەیشتنی نێوان لایەنەکان بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارییەکان.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی نووسینگەی سەرۆکی یەکێتی، لەو کۆبوونەوەیەدا مژاری سەرەکی پێشکەشکردنی دەستپێشخەرییەکەی مامۆستا سەڵاحەدین بووە بۆ دەربازبوون لەو بنبەستە سیاسییەی بەرۆکی هەرێمی گرتووە. هەردوولا هاوڕابوون لەسەر ئەوەی کە درێژەکێشانی ئەم دۆخە زیان بە بەرژەوەندییە گشتییەکان دەگەیەنێت و پێویستە بە دیدگایەکی نیشتمانی و بەرپرسانە، هەنگاوی جدی بۆ لادانی بەربەستەکان بنرێت، بە جۆرێک کە خزمەت بە هاووڵاتییان بکات.

لەمبارەیەوە بافڵ تاڵەبانی ڕایگەیاند: "ئێمە وەک یەکێتی، لە ڕابردوو، ئێستا و داهاتووشدا، پێشوازی لە هەر دەستپێشخەرییەک دەکەین کە لە سۆنگەی دڵسۆزییەوە بێت و بەرژەوەندیی گەلی کوردستانی تێدا بێت."

وەک وەڵامدانەوەیەکی خێراش بۆ ئەم هەنگاوە و لەپێناو زەمینەسازی بۆ هێورکردنەوەی کەشوهەواکە، سەرۆکی یەکێتی بڕیاری دا لەمڕۆوە میدیاکانی حزبەکەی هاوکاری ئارامکردنەوەی دۆخەکە بن و دووربکەونەوە لە توندکردنەوەی ناکۆکییەکان.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، هەردوولا جەختیان لەسەر بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان یەکێتی و یەکگرتوو و پەرەپێدانی هەماهەنگییەکانیان کردەوە، بە ئامانجی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی زیاتر بە هاونیشتمانییان.