مەسروور بارزانی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ عەلی زەیدی ئەنجام دا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سێشەممە ۲۸ی نیسانی ۲۰۲۶، مەسروور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، کە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق ئەنجامداوە.

مەسروور بارزانی لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "پیرۆزباییمان لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی راسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ؛ هیوای سەرکەوتنمان بۆ خواست لە ئەرکەکەیدا بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ".

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان جەختی لە گرنگیی پابەندبوون بە دەستوور کردەوە و رایگەیاند: "پشتیوانیی خۆمان بۆ چارەسەرکردنی گشت کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور دەربڕی".

مەسروور بارزانی ئومێدی خۆی نیشاندا کە ئەم هەنگاوە ببێتە سەرەتایەک بۆ قۆناغێکی نوێ لە عێراق و گوتی: "هیواخوازین سەردەمێکی پڕ لە ئاشتی و سەقامگیری لە عێراقدا دەست پێ بکات".

ئەم پەیوەندییە تەلەفۆنییە دوای ئەوە دێت کە عەلی زەیدی وەک کاندیدی کۆدەنگیی چوارچێوەی هەماهەنگی دیاریکرا و لە لایەن سەرۆککۆمارەوە بە فەرمی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق ڕاسپێردرا.