٢٦ نیسان ٢٠٢٦ - ٠٩:٤٥

عەباس عێراقچی:

گومان هەیە لەوەی ئایا ئەمریکا بەڕاستی دەیەوێت لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە کێشەکان چارەسەر بکات

وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند لە پاکستان پلانێکمان بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی دژی ئێران پێشکەش کردوە، بەڵام گومان هەیە لەوەی ئایا ئەمریکا بەڕاستی دەیەوێت لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە کێشەکان چارەسەر بکات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەباس عێراقچی، دوای جێهێشتی پاكستان لە پەیامێكدا لە پلاتفۆڕمی "X" بڵاویكردەوە،  سەردانەکەیان بۆ پاکستان زۆر بەرهەمدار بو؛ ئێمە نێوەندگیری و هەوڵە برایانەکانی ئەو وڵاتە بۆ گێڕانەوەی ئاشتی بۆ ناوچەکە، بەرزدەنرخێنین و پڕبایەخە لامان.

ئاماژەی بەوەشكرد، لەم سەردانەدا، هەڵوێستی ئێرانم لەبارەی چوارچێوەیەکی کردەیی و جێبەجێکراو بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ دژی ئێران خستەڕو. دەبێت ئێستا چاوەڕێ بکەین و ببینین ئایا ئەمریکا بەڕاستی لە هەنگاوی دیپلۆماسیدا جدییە یان نا.

ئێوارەی دوێنێ شاندی ئێران بە سەرۆکایەتی عەباس عێراقچی دوای ڕۆژێک لە کۆبونەوەی ئاستبەرز لەگەڵ بەرپرسانی باڵای پاکستان، ئیسلام ئابادی جێهێشت و چاوەڕوانی شاندی ئەمریكای نەكرد بۆ ئەنجامدانی  دانوستان.

