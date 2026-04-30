سڕینەوەی پێشمەرگە لە بوودجەی ئەمریکا و تەرخانکردنی ١٣٠ ملیۆن دۆلار بۆ سووریا و کوردەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕەشنووسی بوودجەی ساڵی دارایی ٢٠٢٧ی وەزارەتی بەرگریی ئەمریکادا (پێنتاگۆن)، پشکی ڕاستەوخۆی هێزەکانی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بەرنامەی "مەشق و پڕچەککردن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش" بۆ سفر دۆلار کەمکراوەتەوە؛ ئەمە لە کاتێکدایە کە بۆ عێراق و سووریا هێشتا بە دەیان ملیۆن دۆلار هاوکاریی ئەمنیی لەبەرچاو گیراوە.

بەپێی خشتەی فەرمیی بوودجەی مەشق و پڕچەککردنی هێزەکانی دژە داعش لە عێراق و سووریا، سێ لایەنی سەرەکی وەک وەرگری هاوکارییەکان لە بەشی عێراق دیاریکراون:

وەزارەتی بەرگریی عێراق: ٣٨.٦ ملیۆن دۆلار.

دەزگای دژەتیرۆری عێراق (CTS): ٥٧.٨٥ ملیۆن دۆلار.

وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان (MoPA): سفر دۆلار.

بەم شێوەیە، هاوکاریی ڕاستەوخۆی مەشق و پڕچەککردنی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە لەم بڕگەیەی بودجەدا سڕدراوەتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە بودجەی ساڵی ٢٠٢٦دا، نزیکەی ٦١ ملیۆن دۆلار بۆ پڕچەککردن، مەشق و پشتیوانیی هێزەکانی پێشمەرگە تەرخانکرابوو. هەروەها هاوکارییە داراییە جیاوازەکەی تریش کە بە بڕی ٦٠ ملیۆن دۆلار وەک پاڵپشتییەکی مانگانە و بەردەوام دەدرا بە پێشمەرگە، پێشتر ڕاگیرابوو.

شرۆڤەکاران ئەم گۆڕانکارییە وەک نیشانەیەک بۆ گواستنەوەی سەرنجی واشنتن لە پشتگیریکردنی ڕاستەوخۆی هێزەکانی هەرێمەوە بەرەو دامەزراوە فەرمییەکانی حکوومەتی ناوەندیی عێراق هەڵدەسەنگێنن.

کۆتایی هاتنی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و هەرێم لە پێشە

دوای شەڕی داعش، لە نێوان وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا و وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان، یاداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتن بۆ پشتگیریکردن لە چاکسازییە پێکهاتەییەکان و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە واژۆکرابوو. بڕیارە ئەم ڕێککەوتنە لە سێپتێمبەری ئەمساڵدا کۆتایی پێبێت و تا ئێستاش هیچ ئاماژەیەک لەلایەن ئەمریکاوە بۆ درێژکردنەوەی بڵاونەکراوەتەوە.

تەرخانکردنی ١٣٠ ملیۆن دۆلار بۆ سووریا و ناوچە کوردییەکان

لە بەشی سووریادا، پێنتاگۆن بۆ ساڵی دارایی ٢٠٢٧ داوای بودجەیەکی ١٣٠ ملیۆن دۆلاریی کردووە کە هاوتای بڕی ساڵی ڕابردووە. ئەگەرچی لە دەقی بودجەکەدا دیاری نەکراوە چەند لەو بڕە پارەیە بۆ "هێزەکانی سووریای دیموکرات" (هەسەدە) و چەندی بۆ هێزە هاوکارەکانی تری ئەمریکا دەبێت، بەڵام ٦١.٥ ملیۆن دۆلاری ئەو بودجەیە بۆ پێدانی مووچەی ئەو هێزە ناوخۆییانە تەرخانکراوە کە لە ئۆپراسیۆنەکانی دژە داعشدا بەشدارن؛ بەشێک کە بە پلەی یەکەم هێزەکانی ژێر سەرکردایەتیی کورد لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا دەگرێتەوە. ساڵی ڕابردووش ئەمریکا ٦٥ ملیۆن دۆلاری بۆ مووچەی ئەو هێزانە تەرخان کردبوو.

بوودجەی ٢٠٢٧ی پێنتاگۆن دەریدەخات کە پشکی ڕاستەوخۆی هێزەکانی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە بەرنامەی فەرمیی مەشق و پڕچەککردنی ئەمریکا سڕاونەتەوە، لە کاتێکدا پشتگیرییە داراییەکان بۆ هێزە هاوپەیمانەکانی ئەمریکا لە سووریا بەردەوامە. ئەم گۆڕانکارییە دەکرێت وەک نیشانەیەک بۆ داڕشتنەوەی ئەولەویەتە ئەمنییەکانی واشنتن لە عێراق و سووریا دابنرێت