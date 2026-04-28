٢٨ نیسان ٢٠٢٦ - ١١:٥٨

دەم پارتی داوای یاساییکردنی پێگەی ئۆجەلان لە حکوومەتی تورکیا دەکات

بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، داوای لە حکوومەتی تورکیا کرد هەنگاوی کردەیی بنێت بۆ یاساییکردنی پێگەی دانوستاندنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا کە ڕۆژی دووشەممە، ٢٧ـی نیسانی ٢٠٢٦، لە پەرلەمانی تورکیا بەڕێوەچوو، سەزایی تەمەللی ڕەخنەی لە سستیی پرۆسەی چارەسەری گرت و جەختی لەوە کردەوە کە بۆ سەرکەوتنی هەر دیالۆگێک، پێویستە ژینگەیەکی دیموکراسی و یاسایی بۆ دانوستاندنکارەکان فەراهەم بکرێت.

بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی ئاماژەی بەوە کرد، "ئۆجەلان لایەنێکی سەرەکی و دانوستاندنکاری گرنگە"، بۆیە پێویستە هەلومەرجی ژیان و کارکردنی لە ئاستێکی تەندروستدا بێت. ناوبراو جەختیشی کردەوە کە ئەم پرۆسەیە تەنیا بە هەوڵەکانی دەم پارتی ناگاتە ئەنجام، بەڵکو پێویستە ئاکپارتی و حکومەت هەنگاوی یاسایی پێویست بنێن بۆ جێگیرکردنی شێوازی دانوستاندنەکان و بەهێزکردنی زەمینەی دیموکراسی بۆ دیالۆگی سیاسی.

