ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی هەرلەمانی عێراق ڕاگەیێندرا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لەعێراق ئەنجامی کۆتایی ڕاگەیاند.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی بڵاو کردەوە دەنگی لایەنە سیاسییەکان بەمشێوەیە؛

ژمارەی کورسی لایەنە کوردییەکان

پارتی ۲۷

یەکێتی ۱۸

هەڵوێست ۵

یەکگرتوو ۴

نەوەی نوێ ۳

کۆمەڵ ۱

بەغدا

ئاوەدانکردنەوە ۱۵

تەقەدووم ۱۰

دەوڵەتی یاسا ۹

دەوڵەت ۵

سادیقوون ۵

عەزم ۵

بەدر ۴

سەروەری ۴

کەرکووک

یەکێتی ۴

تەقەدووم ۳

بەرەی تورکمانی ۲

هاوپەیمانی عەرەبی ۱

پارتی ۱

عەزم ۱

نەینەوا

پارتی ۵

تەقەدووم ۴

ئاوەدانکردنەوە ۴

ئەهلی نەینەوا ۳

عەزم ۳

یەکێتی ۲

هەولێر

پارتی ۹

یەکێتی ۳

هەڵوێست ۲

نەوەی نوێ ۱

سلێمانی

یەکێتی ۸

هەڵوێست ۳

پارتی ۲

نەوەی نوێ ۲

یەگگرتوو ۲

کۆمەڵ ۱

دهۆک

پارتی ۹

 یەکگرتوو ۲

