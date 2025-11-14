وادەی ڕاگەیاندنی ئەنجامەكانی كۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕاگەیێندرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جومانە غەلای وتەبێژی كۆمیسیۆنی هەڵبژاردن ڕایگەیاند: كۆمیسیۆن ئێستا كار لەسەر یەكلاكردنەوە كێشەی ئەو وێستگانە دەكات كە ئەنجامەكانیان نەنێردراون، دوای هەژماركردنی دەنگی ئەم وێستگانە، ئەنجامەكانی كۆتایی هەڵبژاردن رادەگەیەنرێت، بێگومان ئەم كارەش هاوتا دەبێت لەگەڵ یەكلاكردنەوەی سكاڵاكان.

جومانە غەلای ڕاشیگەیاند: راگەیاندنی ئەنجامەكانی كۆتایی هەڵبژاردن و یەكلاكردنەوەی سكاڵاكان، رەنگە هەفتەی داهاتوو كۆتایی پێ بێت، بێگومان راگەیاندنی ئەنجامەكانیش بە بڕیاری ئەنجوومەنی كۆمیسیاران دەبێت.

وتەبێژی كۆمیسیۆن جەختیشی كردەوە كە لە ماوەی سێ رۆژ لە بڵاوكردنەوەی بڕیارەكانی ئەنجوومەنی كۆمیسیاران لە ماڵپەڕی فەرمی، دەتوانرێت تانەیان لێ بدرێت، دوای حەوت رۆژ لە سەیركردنی سكاڵاكان و هەروەها ۱۰ رۆژیش لە كاری دەستەی دادوەری، دەگەینە كۆتایی پڕۆسەی هەڵبژاردن.

سەبارەت بڵاوكردنەوەی ناوی كاندیدە سەركەوتووەكان، ئاماژەی بەوە دا كە سەرجەم دەنگەكان دەخرێنە نێو سیستەمێكی تایبەت بۆ هەژماركردن بە شێوازی سانت لیگۆ و تێیدا كورسییەكان بەگوێرەی پارێزگاكان دیاری دەكرێن، دوای ئەمە كۆمیسیۆن بەفەرمی ناوی كاندیدە سەركەوتوو و ژمارەی كورسی حزب و لایەنەكان بڵاو دەكاتەوە.