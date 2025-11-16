١٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١١:٤٠

نوێنەری ئیدارەی خۆسەر لە لوبنان:

سووریا پێویستی بە رێککەوتنێکی سیاسی هەمەلایەنە هەیە

سووریا پێویستی بە رێککەوتنێکی سیاسی هەمەلایەنە هەیە

نوێنەری ئیدارەی خۆسەری باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا لە لوبنان، دەڵێت: تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە سوپای سووریادا پێویستی بە دامەزراندنی سوپایەکی نیشتمانی یەکگرتوو هەیە کە ملكەچی دەسەڵاتێكی سیاسی شەرعی و یاسای خزمەتکردنی یەکگرتوو و باوەڕی بەرگری نیشتمانی بێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەبدولسەلام ئەحمەد، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی "ریا نۆفستی" ڕووسیا ئاماژەی بەوەکردووە: یەکگرتن تەنها بابەتێکی سەربازی نییە، بەڵکوو پێویستی بە ڕێککەوتنێکی سیاسی هەمەلایەنە هەیە کە دووبارە داڕشتنەوەی بەیاننامەی دەستووری و گەیشتن بە ڕێککەوتن لەسەر سیستەمی حوکمڕانی و پەیوەندی نێوان حکوومەتی ناوەندی و ناوچەكان لەخۆ بگرێت، لەگەڵ پێکهێنانی دەسەڵاتێکی ڕاگوزەر کە شەرعیەتی نیشتمانی هەبێت، توانای سەرکردایەتی کردنی قۆناغی داهاتوو و سەرپەرشتی کردنی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی سەربازیی یەکگرتووی هەبێت.

نوێنەری ئیدارەی خۆسەر وتووشیەتی: بەبێ ئەم بناغە دەستووری و سیاسییانە، هەر باسێک لە یەکخستنی هێزەکان تەنیا بە تیۆری دەمێنێتەوە، یەکگرتن پێویستی بەوەیە سەرەتا دەوڵەتێک پێکبهێنرێت نەک گرووپی چەكداری پەرشوبڵاو.

News ID 226455

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha