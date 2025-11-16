سووریا پێویستی بە رێککەوتنێکی سیاسی هەمەلایەنە هەیە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەبدولسەلام ئەحمەد، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی "ریا نۆفستی" ڕووسیا ئاماژەی بەوەکردووە: یەکگرتن تەنها بابەتێکی سەربازی نییە، بەڵکوو پێویستی بە ڕێککەوتنێکی سیاسی هەمەلایەنە هەیە کە دووبارە داڕشتنەوەی بەیاننامەی دەستووری و گەیشتن بە ڕێککەوتن لەسەر سیستەمی حوکمڕانی و پەیوەندی نێوان حکوومەتی ناوەندی و ناوچەكان لەخۆ بگرێت، لەگەڵ پێکهێنانی دەسەڵاتێکی ڕاگوزەر کە شەرعیەتی نیشتمانی هەبێت، توانای سەرکردایەتی کردنی قۆناغی داهاتوو و سەرپەرشتی کردنی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی سەربازیی یەکگرتووی هەبێت.

نوێنەری ئیدارەی خۆسەر وتووشیەتی: بەبێ ئەم بناغە دەستووری و سیاسییانە، هەر باسێک لە یەکخستنی هێزەکان تەنیا بە تیۆری دەمێنێتەوە، یەکگرتن پێویستی بەوەیە سەرەتا دەوڵەتێک پێکبهێنرێت نەک گرووپی چەكداری پەرشوبڵاو.