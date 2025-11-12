١٢ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٠٨

یه‌کێتی نیشتمانی مسۆگەر کردنی ۲۰ کورسی په‌رله‌مانمانیی ڕاگەیاند

یه‌کێتی نیشتمانی مسۆگەر کردنی ۲۰ کورسی په‌رله‌مانمانیی ڕاگەیاند

تائێستا یه‌کێتی ۲۰ کورسی له‌ په‌رله‌مانی عێراق مسۆگه‌ر کردوه‌، ئه‌وه‌ جگه‌ له‌ دو کورسی کۆتای پارێزگای دهۆک و به‌غدا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، میدیای یه‌کێتی به‌ پشت به‌ستن به‌ داتاکانی مه‌کته‌بی هه‌ڵبژاردنی حزبه‌که‌ و ئەنجامە بەراییەکان بڵاویکرده‌وه‌، یه‌کێتی له‌ سلێمانی ۸ کورسی، له‌ هه‌ولێر ۳ کورسی، له‌ که‌رکوک ۵ کورسی، له‌ سه‌ڵاحه‌دین ۱ کورسی،  له‌ دیاله‌ ۱ کورسی و له‌ نه‌ینه‌وا ۲ کورسی بردوه‌ته‌وه‌، که‌ سه‌رجه‌میان ده‌کاته‌ ۲۰ کورسی په‌رله‌مانی عێراق.

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کردوه‌، له‌ پارێزگای دهۆک کاندیدێکی حزبەکە کورسیه‌کی کۆتای بردوه‌ته‌وه‌ که‌ حزبه‌که‌ پشتیوانی کردوه‌ و له‌ به‌غداش کاندێکی یه‌کێتی که‌ له‌ لیسته‌که‌ی محه‌مه‌د شیاع سودانی بوه‌ سه‌رکه‌وتنی به‌ده‌ستهێناوه‌.

به‌گوێره‌ی ئه‌نجامی نافه‌رمی، له‌ هه‌ڵبژاردنی په‌رله‌مانی عێراقدا، یه‌کێتی توانیویه‌تی له‌ ته‌واوی ناوچه‌کانی هه‌رێمی کوردستان و ناوچه‌ جێناکۆکه‌کان ۵۳۵ هه‌زار و ۱۶۱ ده‌نگ به‌ده‌ست بهێنێت.

