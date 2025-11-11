١١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٠:٥٣

سەرۆکایەتی سووریا ناوەڕۆکی کۆبوونەوە داخراوەکەی شەرع و ترەمپ ئاشکرا دەکات

ئەحمەد شەرع وەک یەکەم سەرۆک لە مێژووی سووریا سەردانی کۆشکی سپی کرد، بەڵام کۆبوونەوەکە بە شێوەیەکی داخراو بەڕێوەچوو.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز بڵاوی کردووەتەوە ''کۆبوونەوەی ئەحمەد شەرع، سەرۆکی کاتیی سووریا و دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە کۆشکی سپی دوور لە چاوی میدیاکان بەڕێوەچوو، کۆبوونەوەکە بە پێچەوانەی پرۆتۆکۆلی کۆشکی سپی و بەبێ ئەو پێشوازییە فەرمی و گەرمەی کە زۆر جار بۆ سەرکردە بیانییەکان دەکرێت بەڕێوەچووە".

لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەوە، سه‌رۆکایه‌تی کۆماری سووریا ڕایگه‌یاند: ئه‌حمه‌د شه‌رع سه‌رۆکی سووریا به‌ سه‌ردانێکی فه‌رمی بۆ ئه‌مریکا گه‌یشته‌ کۆشکی سپی و له‌گه‌ڵ دۆناڵد تره‌مپ سه‌رۆکی ئه‌مریکا کۆ بۆوه‌ و له‌ دیدارێکدا که‌ یه‌که‌م دیداره‌ له‌ جۆری خۆیدا له‌ ماوه‌ی ده‌یان ساڵدا، به‌ ئاماده‌بوونی ئه‌سعه‌د شه‌یبانی وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی سووریا و مارکۆ ڕوبیۆ وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مریکا تاوتوێی کۆمه‌ڵێک پرسی ناوچه‌یی و نێوده‌وڵه‌تیان کرد.

له ‌ڕاگه‌یه‌ندراوه‌که‌دا سه‌رۆکایه‌تی سووریا باسی له‌وه‌ش کردوه‌: په‌یوه‌ندییه‌ دووقۆڵییه‌کانی نێوان کۆماری عه‌ره‌بی سووریا و ئه‌مریکا تاوتوێ کران، هه‌روه‌ها ڕێگاکانی به‌هێزکردن و په‌ره‌پێدانیان، ئه‌مه‌ جگه‌ له‌ کۆمه‌ڵێک پرسی ناوچه‌یی و نێوده‌وڵه‌تی که‌ به‌رژه‌وه‌ندی هاوبه‌شیان له‌سه‌ره‌.

