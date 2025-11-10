١٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٦

ڕێژه‌ی به‌شداری کردنی دەنگدانی تایبەت لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕاگەیێندرا

کۆمسیۆنی باڵای سه‌ربه‌خۆی هه‌ڵبژاردنه‌کانی عێراق ڕایگه‌یاند، ڕێژه‌ی به‌شداری له‌ ده‌نگدانی تایبه‌تدا گه‌یشتوه‌ته‌ ۸۲.۴۲% و زۆرترین رێژه‌ش له‌ هه‌رێمی کوردستان به‌شدار بوون کە ۹۸٪ بووە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عومه‌ر ئه‌حمه‌د سه‌رۆکی ده‌سته‌ی کۆمیسیارانی کۆمسیۆنی هه‌ڵبژاردنه‌کان له‌کۆنگره‌یه‌کی رۆژنامه‌وانیدا ڕایگه‌یاند: "ده‌نگدانی تایبه‌ت له‌ که‌شێکی ئارامدا به‌ڕێوه‌چوو، کۆی گشتیی به‌شداربووان ملیۆنێک و ۱۰۰ هه‌زار ده‌نگده‌ربوو له‌کۆی ملیۆنێک و ۳۱۳ هه‌زار ده‌نگده‌ر  که‌ رێژه‌ی به‌شداری گه‌یشته‌ ۸۲.۴۲%ی کۆی ده‌نگده‌ران".

هەروەها دوای تەواوبوونی دەنگدانی تایبەت، نەبەرد عومەر، بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق رایگەیاند: رێژەی بەشداری کردنی دەنگدانی تایبەت لە هەرێمی کوردستان ۹۸٪ بووە کە بەپێی پارێزگاکان بەمشێوەیە بووە:

پارێزگای هەولێر: ۱۰۹ هەزار و ۵۰۸ دەنگدەر؛ ۹۸٪

پارێزگای سلێمانی: ۱۰۶ هەزار و ۳۵۰ دەنگدەر؛ ۹۸٪

پارێزگای دهۆک: ۵۵ هەزار و ۴۱۱ دەنگدەر: ۹۷٪

ئاوارەکانی دهۆک: ۲۰ هەزار دەنگدەر؛ ۷۷٪

ئاوارەکانی هەولێر: ۳۹۱ دەنگدەر؛ ۷۱٪

