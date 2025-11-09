٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:٢١

عەبدوڵڵا ئۆجەلان: ئازادی من لە ئازادیی کورد جیا ناكرێتەوە

ڕێبەری زیندانی کراوی پارتی کرێکارانی کوردستان لە پەیامێکدا ڕایدەگەیەنێت ئازادیی من بەشێکی دانەبڕاوە لە ئازادیی گەلی کورد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەبدوڵا ئۆجەلان، لە زیندانی ئیمرالییەوە پەیامێک بۆ ڕێپێوانی كۆڵن دەنێرێت و دەڵێت: ڕێپێوانی كۆڵن تەنیا بۆ ئازادی من نییە، بەڵکوو بۆ چارەسەری پرسی کوردە.

عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەشڵێت: چووینەتە قۆناغی یاساییەوە و خەباتێکی گەورە ئەنجام دەدەین، ئازادی من لە ئازادی گەلی کورد جیا ناكرێتەوە.

ئۆجەلان دەشڵێت: "سەرباری ناوبڕ و پچڕانەکان، ئێمە لەساڵی ۱۹۹۳ـەوە، هەوڵ بۆ ئاشتی و چارەسەر دەدەین، سەرەڕای هەمو هەوڵەکانمان، هەردەم هیوا لەنیوەی ڕێدا جێهێڵراوە، بەڵام ئەمڕۆ بە هەنگاوەکەمان بۆ ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک ڕۆحی بەبەردا دێتەوە و دەبوژێتەوە".

ڕێبەری پارتی كرێكارانی كوردستان لە پەیامەكەیدا ئەوەشی خستەڕوو: "بۆ ئەوەی کورد لەسوریاو لەهەموو شوێنێکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەبێ سازشکردن لەسەر بون و ئازادیی، لەگەڵ هەمو ئایین و گەلاندا بە شێوەیەکی یەکسان، ئازاد و ئاشتییانە بژین، دەبێت پێشەنگایەتی بکەن".

شایانی باسە  لە چوارچێوەی هەڵمەتی "ئازادی بۆ عەبدوڵا ئۆجەلان، چارەسەری سیاسی بۆ پرسی کورد" لە شاری کۆڵنی ئەڵمانیا، ڕێپێوانێکی جەماوەریی بەڕێوەچوو.

