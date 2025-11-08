٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٥٥

خانمێکی کورد وەکوو ئەندامی ئەنجومەنی بێڵڤیوی واشنتن هەڵبژێردرا

نارین بڕیار، کە کچێکی بە کوردی لە دایکبووی ئەمریکایە، توانیوویەتی سەرکەوتن بەسەر ڕکابەرەکەیدا لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەوانیی شاری بێڵڤیو بەدەستبهێنێت و ببێتە ئەندامی ئەنجوومەنی ئەو شارە.

کوردپرێس: هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەوانی لە ویلایەتی واشنتن بەڕێوەچوو و بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردنەکە، نارین بڕیار توانیویەتی زیاتر لە ۵۱٪ی دەنگەکان بەدەستبهێنێت و بەسەر ڕکابەرەکەیدا سەربکەوێت کە نزیکەی ۴۸٪ی دەنگەکانی بەدەست هێناوە.

شارەوانیی بێڵڤیو سێیەم گەورەترین شارەوانیی ناوچەی سیاتڵە لە ویلایەتی واشنتن، بەپێی سەرژمێری ۲۰۲۰، ژمارەی دانیشتووانی زیاتر لە ۱۵۱ هەزار و ۸۰۰ کەس دەبێت.

خانمێکی کورد وەکوو ئەندامی ئەنجومەنی بێڵڤیوی واشنتن هەڵبژێردرا

شارەکە بەیەکێک لە شارە ئابووری و تەکنەلۆژییەکانی ئەمریکا ناسراوە و ژمارەیەک کۆمپانیای گەورەی بواری تەکنەلۆژی لەو شارەن، لە نێویاندا پەیسەر ئینک، تی مۆبڵ و هەروەها ڤاڵڤ، هاوکات کۆمپانیای ئەمازۆنیش لە ساڵی ۱۹۹۴ لەلایەن جێف بیزۆس لەم شارە دامەزراوە.

نارین لە ئەمریکا لە ویلایەتی تەکساز، لە دایک و باوکێکی هەڵەبجەیی و سلێمانی لەدایکبووە، لە زانکۆی بۆستن خوێندنی باڵای تەواو کردووە و ئێستا دانیشتووی شاری بێلڤیووە لە ویلایەتی واشنتن.

