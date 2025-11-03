کورتەی هەواڵەکانی ۱۱ی گەڵاڕێزانی ۱۴۰۴ی هەتاوی

۵۵۰ هەزار سووری لە دوای ڕووخانی بەشار ئەسەد لە تورکیا گەڕاونەتەوە وڵاتەکەیان
عەلی یەرلیکایا وەزیری ناوخۆی تورکیا رایگەیاند: لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە مانگی کانوونی دووەمی ۲۰۲۴، نزیکەی ۵۵۰ هەزار پەنابەری سووری لە تورکیا گەڕاونەتەوە وڵاتەکەیان. وتتیشی ئێستا نزیکەی دوو ملیۆن و ۴۰۰ هەزار هاووڵاتیی سووری وەک پەنابەر لە تورکیا ماونەتەوە، کە لەکاتی لوتکەی شەڕی سووریادا زیاتر لە سێ ملیۆن و ۵۰۰ هەزار کەس بوون. ناوبراو ئاشکراشی کرد.
نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە سووریا:
گفتوگۆی کورد و دیمەشق بە باشی بەرەوپێش دەچێت
نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە سووریا لە میانی وتارێکدا لە کۆڕبەندی دیالۆگی مەنامە لە بەحرەین وتی: سەرکردایەتی سووریا لە چەند مانگی ڕابردوودا کاری باشی کردووە , گفتوگۆکان لەگەڵ پێکهاتەی کورد لە باکووری سووریا بە باشی بەرەوپێش دەچێت.
ناوبراو ئاشکراشی کرد، لەم مانگەدا ئەحمەد شەرع، سەرۆک کۆماری سووریا سەردانی واشنتۆن دەکات.
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا:
هەلومەرجەکە پاڵ بە ئەنقەرەوه دەنێت بەرەو چارەسەرێکی مێژویی بۆ پرسی کورد
نوعمان کورتولموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لهمیانی کۆبوونەوەی لیژنەی پلاندانان و بوودجە بۆ تاوتوێ کردنی ڕەشنووسی بوودجەی ساڵی ۲۰۲۶ی تورکیا، ڕایگەیاند: "دۆخی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئێستا بهشێوهیهکه، جدییهتێکی زۆر ههیه بۆ چارەسەری پرسی کورد و تورکیاش له ههر کاتێکی دیکه مهبهستیهتی ئهو کێشه مێژوییه چارهسهر بکات، بۆیه تورکیا دەرفەتێکی هەیە کە نابێت لەدەستی بدرێت".
