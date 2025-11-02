لەچەند ڕۆژی داهاتوودا بەرهەمی کۆبوونەوە بەرهەمدارەکەمان لەگەڵ دەم پارتی دەبینین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەجەب تەییب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارێکدا لە کاتی کردنەوەی پارکێک لە فڕۆکەخانەی ئەتاتورک، لە وەڵامێکی ناڕاستەوخۆدا بۆ ئەو دەنگۆیانەی باس لە ناکۆکی دەکەن لەگەڵ دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی نەتەپەوەپەرستی (مەهەپە) و دروستبوونی درز لەناو هاوپەیمانی گەل، ڕایگەیاند: لەگەڵ نزیکبوونەوەمان لە ئامانجەکەمان لە "تورکیایەکی دوور لە تیرۆر"، بارگرانیەکانمان قورستر دەبێت و هەوڵەکان بۆ تێکدانی ئەم پرۆسەیە چڕتر دەبێتەوە، ئەوانەی نایانەوێت تورکیا کێشەکی نیو سەدەی چارەسەر بکات، بەتایبەتی ئەندامانی رێکخراوی تیرۆریستی "گولەن" کە هەوڵەکانیان چڕتر کردووەتەوە، کە گەورەترین ئامانجیان تێکدانی یەکڕیزی و تەبایی هاوپەیمانی گەلە، بەڵام سەرکەوتوو نابن و یەک دەبین، پێکەوە دەبین، بەهێز دەبین، خۆڕاگر دەبین، پێکەوە تورکیا دەبین.

ئەردۆغان وتیشی: کۆبوونەوەکەی لەگەڵ پارتی یەکسانی و دیموکراتی گەلان (هەدەپە) سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی، کە بە "تورکیا دوور لە تیرۆر" ناوی دەبەن، بەرهەمدار بووە، کۆبونەوەکەی بونیادنەر بوو، پڕ بوو لە ئومێد بۆ داهاتوو.

ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کرد: پشتیوان بەخودا کاریگەری ئەم کۆبوونەوەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا دەبینین، وەک هاوپەیمانی گەل، پێموایە جووڵەکردنی خێرا لەو بابەتانەدا کە سوودی بۆ وڵاتەکەمان هەیە، زۆر گرنگە، ئێمە بە روانگەیەکی هەمەلایەنە و هەستیار درێژە بە کارەکانمان دەدەین، سەرەتا ئامانجەکەمان بەدیدەهێنین کە تورکیایەکی دوور لە تیرۆرە، پاشان ناوچەیەکی دوور لە تیرۆر.