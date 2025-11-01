حەوت پارتی تورکمانی پشتیوانیی خۆیان بۆ پارتی دەربڕی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هەریەک لە پارتى گەشەپێدانى تورکمان، پارتى ديموکراتى تورکمان، بزووتنەوەی ديموکراتى تورکمانى، پارتى رزگارى نەتەوەیی تورکمانى، کۆمەڵەی رۆشنبیری تورکمانى، کۆمەڵەی ليبڕالى تورکمانى و پارتى گەزەنگى تورکمانى کەرکووک ڕاگەیێندراوێکی هاوبەشیان بڵاوکردەوە و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی ۲۷۵ی پارتی دیموکراتی کوردستان راگەیاند.

دەقی راگەیێندراوی حەوت پارتە سیاسییەکەی تورکمان سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانى عێراق:

بەناوى خواى گەورە و میهرەبان

هەرێمی کوردستان هەمیشە جێگاى برايەتى و تەبايی بووە. خەڵکی کوردستان دوور لە رق و جياکارى له چوارچێوەى گيانى لێبوردەيی، ئەو شارستانيەت و فەرهەنگه بە بەهايەيان پاراستووه. ئەم فەرهەنگه رەنگی داوەته سەر ژيانی سياسی و حوکمرانيش و مافى نەتەوەيى و سياسى پێکهاتەکان زامن کراوه.

ئەمەش لە ئەنجامى هاوپەيمانى و يەکرێزى لايەنە سياسيەکانى پێکهاتەکان بووە. بە تايبەتى ئەم پەیوەندييە مێژووييەى پێکهاتەی تورکمان و پارتى ديموکراتى کوردستان و بەردەوام پاڵپشتى و پشتيوانى سەرۆک بارزانى له ماف و داواکارييەکانى تورکمان.

بۆيه ئێمه ئەو حزب و لايەنانەى تورکمان که ناومان هاتووه، بريارماندا، له هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق که له ۱۱/ ۱۱/ ۲۰۲۵ ئەنجام دەدرێت، دەنگ بە ليستى ژمارە (۲۷۵)ى پارتى ديموکراتى کوردستان بدەين و داوا له پێکهاتەى تورکمان دەکەين دەنگ بەم ليسته بدەن بۆ ئەوەی ئەو هێزه نيشتمانييە تێکۆشەره، له بەغداش بەرگرى له ماف و داواکارييەکانى پێکهاتەکان بکات و پارێزگارى لە بەرژەوەندييەکانى خەلکى کوردستان و قەوارەى هەرێم بکات.

پارتى گەشەپێدانى تورکمان

پارتى ديموکراتى تورکمان

بزووتنەوەی ديموکراتى تورکمانى

پارتى رزگارى نەتەوەیی تورکمانى

کۆمەڵەی رۆشنبیری تورکمانى

کۆمەڵەی ليبڕالى تورکمانى

پارتى گەزەنگى تورکمانى کەرکووک