مووچە وەک کارتێک بۆ لە ناوبردنی هەرێمی کوردستان بە کار هێنرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان باسی ڕۆڵی ژنانی کرد و ئاماژەی بەوەکرد: "لە شۆڕشی ئەیلولەوە تا ئەمڕۆ ئافرەت باوک بووە، دایک بووە، مامۆستا و جووتیار بووە و ئەو خەبات و قوربانیدانەی گەلی کورد و ڕۆڵ و ئازایەتیی ئافرەتانی کورد ئەمانەتێکی گەورەیە لەسەر شانی ئێمە بۆیە هەر چی بیڵێم کەمە دەرهەق بە دایکی شەهیدان و کەسوکاری شەهیدان ".

سەرۆکی پارتی سەبارەت بە پرسی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وتی: "مووچەی خەڵکی کوردستان قەزیەیەکی سیاسییە و وەک کارتێک بەکاریان هێنا بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لەناو ببەن، ئەمەش بە چاوساغی خەڵکێکی ناوخۆیی بوو کە ڕێگایان بۆ بەغدا خۆش کرد و ئه‌م سیاسه‌ته‌شیان لە ئەنفال و کیمیاباران کەمتر نییە ".

مەسعوود بارزانی لەبارەی دۆخی هەرێمی کوردستانیش باسی لەوەکرد: "پیلانی ئێستا و دوژمنایەتی ئێستا لەگەڵ میللەتی ئێمە زۆر مەترسیدارتر و گەورەترە لە هی ڕابردوو، ئێستا بە شێوەیەکی بەرنامەبۆدارژراو دەیانەوێت خەڵکی ئێمە و گەنجی ئێمە تووشی ماددەی هۆشبەر بێت، ئەمە گەورەترین مەترسییە، دەیانەوێت خەڵکی ئێمە تووشی بێئومێدی بکەن و هیچ سۆز و ئینتما بۆ نیشتمان نەمێنێت".