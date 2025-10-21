٢١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٢١

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات:

ئازادکردنی ڕەققە کۆتاییهێنان بوو بە پایتەختی خەلافەتی داعش

فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات پەیامێکی بەبۆنەی هەشتەمین ساڵیادی ئازادکردنی شاری ڕەققە لەدەستی چەکدارانی داعش بڵاو کردەوە و دەڵێت: "لەپێناو سووریایەکی ئارام و یەکگرتوو، پابەندین بە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرماندەی ‌هێزەکانی سوریای دیموکرات لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: "داستانی ئازادکردنی ڕەققە لە دەستی تیرۆریستانی داعش لەلایەن شەڕڤانان و کۆڕ و کچە ئازاکانمانەوە تۆمار کرا".

کۆبانی ئەوەشی خستەڕوو، ئازادکردنی ڕەققە خاڵێکی یەکلاکەرەوە بوو بۆ کۆتاییهێنان بە پایتەختی خەلافەتی داعش و رێگەی بەرەو پاراستنی مرۆڤایەتی و لەناوبردنی مەترسیدارترین هەڕەشەی جیهانی کردەوە.

مەزڵووم کۆبانی وتیشی: "لەپێناو سوریایەکی ئارام و یەکگرتوو، پابەندین بە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر".

