ئازادکردنی ڕەققە کۆتاییهێنان بوو بە پایتەختی خەلافەتی داعش

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرماندەی ‌هێزەکانی سوریای دیموکرات لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: "داستانی ئازادکردنی ڕەققە لە دەستی تیرۆریستانی داعش لەلایەن شەڕڤانان و کۆڕ و کچە ئازاکانمانەوە تۆمار کرا".

کۆبانی ئەوەشی خستەڕوو، ئازادکردنی ڕەققە خاڵێکی یەکلاکەرەوە بوو بۆ کۆتاییهێنان بە پایتەختی خەلافەتی داعش و رێگەی بەرەو پاراستنی مرۆڤایەتی و لەناوبردنی مەترسیدارترین هەڕەشەی جیهانی کردەوە.

مەزڵووم کۆبانی وتیشی: "لەپێناو سوریایەکی ئارام و یەکگرتوو، پابەندین بە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر".