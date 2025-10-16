ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی مەسعوود بارزانی و شاندێکی باڵای ENKS بڵاو کرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەکەوە بارەگای بارزانی دەڵێت: "لە دیدارەکەدا، بیروڕا لەبارەی دۆخی سیاسیی ناوچەکە و دوایین پێشهاتەکانی سووریا ئاڵوگۆڕ کرا. بە تایبەتیش، دۆخی کورد لە سووریا و رۆژئاوای کوردستان".

بارەگای بارزانی ئەوەشی خستە ڕوو کە لە دیدارەکەدا: بارزانی وێڕای ئاماژەدان بە هەستیاریی دۆخی کورد لە سووریا، جەختی لەسەر پێویستیی یەکڕیزی و تەبایی نێوان لایەنە کوردییەکان کردەوە. هەروەها داواشی لێکردن بە ئاراستەی بەهێزترکردنی بنەماکانی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و پێکەوەژیان لەگەڵ عەرەب و پێکهاتەکانی دیکەی سووریا کار بکەن.

هەر لەمبارەوە سلێمان ئۆسۆ، ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ئەنەکەسە) ئاشکرای دەکات: کۆبوونەوەیان لەگەڵ مەسعوود بارزانی ئەرێنی بووە و دەڵێت بارزانی گوێی لە تێڕوانینمان گرت سەبارەت بە دۆخی گشتیی سووریا و بەتایبەتی رۆژئاوای کوردستان.

ئۆسۆ ئاماژەی بەوەشکرد، بارزانی باسی لە کۆنگرەی یەکڕیزیی کورد لەنێوان لایەنە کوردییەکان (۲۶ی نیسانی ۲۰۲۵) و دەرەنجامەکانی کرد و بە دەستکەوتێکی گرنگی بۆ کورد وەسفی کرد کە پێویستە پارێزگاریی لێبکرێت.

سلێمان ئۆسۆ دەشڵێت: مەسعوود بارزانی جەختی لە پەیوەندیی نێوان پێکهاتەکان و پەیوەندیی کورد لەگەڵ عەرەب و پێکهاتەکانی دیکەی سووریا کردەوە و ڕایگەیاندووە کە پێویستە کورد نوێنەرایەتی دەنگی هەمووان بکات.

ئەو بەرپرسەی ئەنەسەکە ئاماژەی بەوەدا، کە بارزانی دووپاتیکردەوە پشتیوانی مافەکانی کوردن لە سووریا بەشێوەیەکی ئاشتییانە و سووریای داهاتوو بەبێ کورد نابێت.