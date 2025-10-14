کورتەی هەواڵەکانی۲۲ی ڕەزبەری ۱۴۰۴ی هەتاوی

بەرەی گەل:

لە عێراق و هەرێمی کوردستان سەروەریی یاسا بە تەواوی پێشێل دەکرێت

بەرەی گەل لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند: ''لە عێراق و هەرێمی کوردستان یاسا و سەروەریی یاسا لە ژێر گومانێکی یەکجار زۆردان، هێزی میلیشیایی لە سەروو یاسا و دەستوورە". لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە، سەرۆکی دامەزراوەی دادوەری لە هەموو کەس زیاتر یاسا پێشێل دەکات، خۆی کردووە بە سیاسیەکی تەواو جووڵەپێکراو لەپێناو جێبەجێکردنی هەژمونە سیاسیە ئاراستەکراوەکان.

ئەحمەد تورک: کوردستانی سووریا هێڵی سووری کوردە

ئەحمەد تورک سیاسەتمەداری کورد لە کۆنفرانسێکدا لە پارێزگای مێردین، ڕووی دەمی لە حکوومەتی تورکیا کرد و وتی: "لەبری ئەوەی دەستەی تەحریر شام ببێتە دراوسێی تورکیا، با کورد ببێت، ئایا قیامەت هەڵدەستێت؟".

ئەحمەد تورک ئاماژەی بەوە کرد، سیاسەتی دیموکراسییانە ڕۆژ بە ڕۆژ فراوانتر دەبێت و بابەتە نەتەوەییەکان لە بابەتە ئایدیۆلۆژییەکان جیاوازن.

ناوبراو ڕاشیگەیاند: "ئێمە بە وریایی و پشوودرێژییەکی زۆرەوە بەدوای ئەم پڕۆسەیەدا دەچین. پێمانوایە گەیشتن بە کۆماری دیموکراسی بە هەوڵەکانی ئێمە دەبێتە ڕاستی".

سەرۆکی پێشووی CAI جەخت لە گرنگیی پەیوەندی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان دەکاتەوە

نێچیرڤان بارانی و دەیڤد پێتریۆس سەرۆکی پێشووی دەزگای هەواڵگریی ناوەندیی ئەمریکا هاوڕا بوون لەسەر بایەخ و گرنگیی پەیوەندییەکانی ئەمریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان وەک دوو هاوپەیمان کە بەرژەوەندیی هاوبەشی ستراتیژی پێکەوەیان دەبەستێتەوە. جەختیان لەوە کردەوە کە دەتوانن لە زۆر بواری جیاوازدا، برەو بە هاریکاریی هاوبەشیان بدەن.