کورتەی هەواڵەکانی۲۰ی ڕەزبەری ۱۴۰۴ی هەتاوی

شاسوار عەبدول واحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە زیندانەوە بەبۆنەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە دەڵێت: تەنها رێگا بۆ دەربازکردنی خەڵک لەم دۆخە بەشداری دەنگدانە و ئەگەر ئەمجارە خەڵک نەچن بۆ دەنگدان دۆخی خەڵک خراپتر دەبێت و چارەسەر ئەوەیە ١١ـی ١١ خەڵک دەنگبدەن بە نەوەی نوێ."ناوبراو دەشڵێت ئەگەر سازشم بۆ دەسەڵات بکردایە ئێستا لە زیندان نەدەبووم.

عەتا ئەنوەر سەرۆکی یەکێتی کۆمپانیاکانی فڕِۆکەوانی و گەشتیاری ڕایدەگەیەنێت، لابردنی ئابڵوقەی تورکیا بەسەر ئاسمانی سلێمانی دەبێتە بووژانەوەی ئابووری و بەم بۆنەوەی سوپاسی هەوڵەکانی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات. دەشڵێت، ماوەی سێ هەفتە بۆ چوار هەفتەی پێویستە تابتوانرێت گەشتەکان دەست پێبکەنەوە. ئاماژەی بەوەشکردوە، بەهۆی ڕاگرتنی گەشتەکان کۆمپانیاکان زەرەر و زیانێکی زۆریان بەرکەتووە، بەڵام نەبۆتە هۆی داخستنی.

پەکەکە و ئۆجەلان هەنگاوی بەرچاویان بۆ پڕۆسەی ئاشتی هەڵگرتووە

تولای حاتیمۆغولاری، هاوسەرۆکی گشتیی پارتی یەکسانیی و دیموکراسیی گەلان لە میانی بەڕێوەچونی دیداری مێری لە شاری هەولێر، لەبارەی پرۆسەی ئاشتی و هەنگاوەکانی دەوڵەتەوە قسەی کرد و ئاماژەی بەوەدا: پرسی کورد ١٠٠ ساڵە لە تورکیا بەردەوامە و ڕێگرە لەبەردەم دیموکراتیزەبوونی وڵاتدا. هەروەها سەرنجی خستەسەر بانگەوازه‌کەی ئۆجه‌لان و وتی: پەکەکە و ئۆجه‌لان هەنگاوی بەرچاویان ناوە بەڵام هێشتا لەلایەن لیژنه‌که‌ی په‌رله‌مان و و دەوڵەتەوە هەنگاوی یاسایی نەنراوە.